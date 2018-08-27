27.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Украина

Если сорвётся «Минск», Украине грозит «Сирия» или «Афганистан»



Политическое урегулирование конфликта в Донбассе – единственный способ вывести Украину с поля боя мировых сверхдержав.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политический эксперт Антон Финько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня попала в ситуацию страны-резонатора, на территории которой сильнейшие игроки выясняют отношения, как это было с Афганистаном, а сегодня в определённой мере – с Сирией. Задание украинского политического класса состоит в том, чтобы не допустить «афганизации» и «сириизации». Мы за шаг от «сиризации» украинского конфликта», – предупредил политолог.

«То есть с этой точки зрения, здесь спикеры «партии мира» правы: нужно выполнять Минские договорённости и вывести украинский народ и территорию из-под удара. Украине срочно необходим такой вектор политического урегулирования», – добавил Финько.

При этом подавляющее большинство украинского политикума витает в мечтах войти военным ботинком на территории мятежных республик Донбасса. Так, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский заявил, что украинская армия обязательно проведёт военные парады в Донецке и Луганске.

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