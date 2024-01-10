«Если у Запада все посыплется на Украине, для РФ это может стать угрозой» – международник

Олег Кравцов.  
10.01.2024 13:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1124
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина, Экономика


Для России минувший год стал успешным, а противостояние с Западом перешло в рабочее состояние.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Высшей школы экономики, программный директор клуба «Валдай» политолог-международник Тимофей Бордачев.

Для России минувший год стал успешным, а противостояние с Западом перешло в рабочее состояние....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он отмечает, что в 2023 году в России происходила успешная и достаточно быстрая адаптация к новым внешнеэкономическим и внешнеполитическим условиям.

«Так что, с моей точки зрения, 2023 год оказался для России очень успешным: военно-политическое противостояние с Западом перешло в рабочее состояние, стало меньше эмоциональных срывов с той стороны, глупостей стало меньше произноситься в Америке и Европе. Мы здесь тоже начали понимать, что бессмысленно предъявлять естественному ходу истории претензии по поводу наших нереализованных мечтаний», – сказал Бордачев в интервью «Московскому комсомольцу».

Еще одним важным событием было названо то, что на Западе начали потихоньку осознавать риски большой конфронтации с Россией.

«В этом смысле Сергей Александрович Караганов очень вовремя выступил со свойственной ему проницательностью по поводу того, что Россия может и применить ядерное оружие. На Западе стали понимать, что конфликт – это не игра», – говорит эксперт.

По его словам, с точки зрения экономики, потребления и роста доходов российские перспективы на 2024 год «не выглядят угрожающими, скорее наоборот».

«Никаких серьезных проблем я не вижу в стратегическом отношении. Единственная гипотетическая угроза – это то, что, если на Украине у Запада все действительно посыплется, они растеряются и могут начать делать глупости.

Но здесь вся ставка на нашу сдержанность, президента в первую очередь, мудрость российской внешней политики, которая никогда не «ломает дров». Нет сейчас видимых оснований для того, чтобы Россия столкнулась с существенными новыми угрозами внутри и вовне», – убежден аналитик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть