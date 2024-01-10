«Если у Запада все посыплется на Украине, для РФ это может стать угрозой» – международник

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Для России минувший год стал успешным, а противостояние с Западом перешло в рабочее состояние.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Высшей школы экономики, программный директор клуба «Валдай» политолог-международник Тимофей Бордачев.

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Он отмечает, что в 2023 году в России происходила успешная и достаточно быстрая адаптация к новым внешнеэкономическим и внешнеполитическим условиям.

«Так что, с моей точки зрения, 2023 год оказался для России очень успешным: военно-политическое противостояние с Западом перешло в рабочее состояние, стало меньше эмоциональных срывов с той стороны, глупостей стало меньше произноситься в Америке и Европе. Мы здесь тоже начали понимать, что бессмысленно предъявлять естественному ходу истории претензии по поводу наших нереализованных мечтаний», – сказал Бордачев в интервью «Московскому комсомольцу».

Еще одним важным событием было названо то, что на Западе начали потихоньку осознавать риски большой конфронтации с Россией.

«В этом смысле Сергей Александрович Караганов очень вовремя выступил со свойственной ему проницательностью по поводу того, что Россия может и применить ядерное оружие. На Западе стали понимать, что конфликт – это не игра», – говорит эксперт.

По его словам, с точки зрения экономики, потребления и роста доходов российские перспективы на 2024 год «не выглядят угрожающими, скорее наоборот».

«Никаких серьезных проблем я не вижу в стратегическом отношении. Единственная гипотетическая угроза – это то, что, если на Украине у Запада все действительно посыплется, они растеряются и могут начать делать глупости. Но здесь вся ставка на нашу сдержанность, президента в первую очередь, мудрость российской внешней политики, которая никогда не «ломает дров». Нет сейчас видимых оснований для того, чтобы Россия столкнулась с существенными новыми угрозами внутри и вовне», – убежден аналитик.