Если вернётся Донбасс, АТО начнётся в Галиции

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Вчерашнее заявление главы МИД Вадима Пристайко, допустившего вариант сосуществования Донбасса и Украины по примеру турецкой и греческой части Кипра, – наиболее адекватный прогноз, прозвучавший из уст киевских чиновников за последнее время.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, что сказал Пристайко – это «третья опция». И она вселяет в меня надежду. Полный отказ от Донбасса, Кипрский сценарий – дай Бог, чтобы, в конце концов, отстали от нас, занялись своими Билецкими, и уже нас не трогали», – сказал Корнилов.

Срыв разведения войск в Донбассе под предлогом обстрелов – свидетельство того, что официальный Киев вновь «прогнулся» под радикалов, добавил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Можно сказать абсолютно точно, что сегодня Украина сорвала выполнение договорённостей, которые были достигнуты 1 октября. Сегодня в 12 часов дня Украина должна была уведомить СММ ОБСЕ о том, что она готова провести разведение и спустя сутки начать отводить свои войска. В течение трёх дней они должны выполнить эту функцию, и потом, в течение тридцати дней, убрать свои фортификационные сооружения и убрать минные поля.

После этого на этой территории радиусом один километр должна установиться демилитаризованная зона, на которую не имеет право заходить никто с любым видом оружия. Это то, что должно было произойти по договорённостям.

Сегодня есть факт – Украина это разведение сорвала. Выполнение предусловий и подготовка к саммиту в Нормандском формате тоже сорваны. Вернуться к обсуждению можно будет только 15 октября, когда будет новое заседание контактной группы. Никакого другого формата не предусматривается. Разве что СММ ОБСЕ выступят в качестве активного участника и попытаются смоделировать иной день на проведение, и на это согласятся обе стороны, что крайне маловероятно.

Поэтому Украина сегодня создала условие, при которых она демонстрирует, что новый президент, с поддержкой в 73%, не способен выполнить внешние договорённости. Поэтому Порошенко, Авакову и ещё ряду товарищей удалось макнуть украинского президента и показать, что политической воли у него недостаточно для выполнения взятых на себя обязательств. Поэтому его компетентность в переговорном процессе ставится под большой вопрос», – сказал Мирошник.

Националисты будут срывать мирные сценарии до бесконечности, уверен политолог Араик Степанян.

«Боится именно Галичина, если будет мир – у них всё будет отобрано. Более того, если Донбасс войдёт в состав Украины, то выйдет уже Галичина. Галичина и Донбасс не могут жить в едином государстве. Поколение победителей и поколение реваншистов несовместимы, как нефть и вода. Поэтому они против того, чтобы Донбасс был включён в состав Украины», – отметил эксперт.