«Если вы уйдёте, они всех вырежут». Репортаж из Херсона

Новости Украины

Киносценарист из Крыма Константин Ковригин продолжает делиться с читателями «ПолитНавигатора» впечатлениями от посещения Херсона.

Первую часть его рассказа читайте здесь.

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…Являются ли шансон, попса и прочий современный русский музон нашей мягкой силой на Украине? Определенно да. Поверьте, все, что вы не слушаете дома, воспринимается здесь по-другому. Это звучит!

Конечно, хотелось бы услышать в херсонский маршрутках Рича с его «Грязной работой», но оставим это на будущее. Пока это Шуфутинский с Иванушками и незнакомые мне молодые имена, которые тусуются на российских музыкальных каналах и которым подпевает местная публика перед тем, как перейти на суржик.

Украинской попсы в Херсоне я так и не услышал. Возможно, потому что ее слушатели сбежали, оставив дома старушек и тех, кто действительно привязан к своему городу.

Кстати, о них. Вижу, как женщина на велосипеде довольно смело останавливается перед нашим военнослужащим и давай на повышенных, мешая украинскую с русским, выговаривать.

– Тут же кожен третий бандеровец, а кожен второй заукраинец, а вы что? Где ваши посты? Где досмотр машин… Если вы уйдете, они же повылезают и вырежут всех, кто даже на улицы за хлебом выходит…

Не сразу разобравшись в сути претензий, военный пытается уточнить, откуда такие мысли, что, мол, уйдем, на что велосипедистка дает ответ:

– Когда почти на каждом перекрестке стояли военные, даже мысли такой не возникало, а теперь только патрули, вот и повылазили бесы, сидят во дворах, семечки щелкают и вслед плюют. Они, думаете, что – своим сыночкам «з ЗСУ» не звонят? Все про всех докладывают, не скрываясь пишут по телефону угрозы, проклинают, что жизнь им сытую испортили, а испортили кому – кто наворовал при нэзалэжной…

Надо признать, что военный не ушел от разговора. Четко и внятно объяснил, почему он здесь и что со временем все решим. Идет спецоперация, против нас весь мир, на всех рук не хватает.

Надо отметить, что наших военных здесь слушают, даже если они в балаклаве. Спокойный русский солдат на понятном языке говорит честно, не оставляя собеседнику выбора. Местные-то помнят, как наши вояки свои пайки раздавали. А там, где стоит русский блокпост, село под защитой, есть связь и больше шансов, что довезут свежий хлеб.

Не знаю, какой результат общения с запуганными у других представителей власти. Да, есть масса примеров, когда первые лица, а это люди с яркой харизмой, выходят и честно говорят с народом, но это всегда сопряжено с охраной и кучей условий. Времени у первых лиц немного.

Есть также уникальные примеры работы агитаторов, кто разъезжает по дворам и селам. Как правило, это люди из местных, но представляющие Российскую Федерацию. В отличие от любого «уважайки», они не просто говорят, они слушают людей, записывая заявления и ходатайства о выдаче пенсий инвалидам, твердого топлива, прокладке газа, который почему-то при Украине не был проложен, о конфликтах с бывшими ЖЭКами и управляющими компаниями, которых след простыл, и даже просьбы о вывозе молока, которое селяне готовы отдать по 6 рублей за литр…

И вот здесь можно узнать правду, что, например, бабушку обокрали. Восстановить удостоверение она не может. Не у кого. Не знают люди, куда нынче идти. Это уже к вопросу о механизме решения таких вопросов, а решать надо, иначе зачем тогда администрация.

Была, кстати, еще одна бабуля, у которой сын-зэсэушник в плену и что с ним там в ДНР, как узнать? Узнали, передали весточку.

Кажется, мы до сих пор не осознали то, какого масштаба вопросы придется решать на всех освобожденных территориях. Как подсказывает опыт, визиты политологов и прочих блогеров, искренне ненавидящих киевский режим, на деле непродуктивные, потому как люди эти заточены на «идеологическую» работу в комфортных условиях, а не на общение с матерью или сестрой противника, чьи житейские вопросы надо решать. Или не надо.

Отвернутся не получится. Поэтому отчасти справедливый ответ на подобное ходатайство, сказанный одним модным политологом, мол, нефиг было скакать на майдане, уместен на его личном телеграм-канале, а не в реальной обстановке, когда нужно замирить не просто территории, а конкретные дома, кварталы, семьи.

Поэтому люди здесь внимательно слушают наших военных, а еще Гимн Российской Федерации по громкоговорящей связи ровно в 6 утра. Это реально работает.