Херсон под обстрелом: Впечатления жителя Крыма

Новости Украины

Константин Ковригин – киносценарист, работавший на центральных телеканалах Украины. В 2014 году вернулся в родной Крым из Киева, не приняв государственный переворот – отказался работать в интересах майданной пропаганды на украинском ТВ. Впоследствии снимал документальные фильмы на Донбассе, приезжая в зону боевых действий с гуманитарными конвоями.

Автор делится с читателями «ПолитНавигатора» впечатлениями о посещении Херсона в дни, когда Украина объявила о контрнаступлении с целью захвата города.

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…Пройдя границу, стою на той стороне, где раньше была Украина…

Впереди на обочинах брошены разбитые машины, многие без стекол, с распахнутыми дверями, как на авторазборке. Навстречу стоит длинная очередь груженых фур, как в 14 и 15 годах, когда херсонцы везли в Россию тоннами бахчевые, зерно и мясо с молоком и хорошо зарабатывали, а потом всё, перерыв до сего момента.

Билет до Херсона, купленный в Симферополе за 1800 рублей, сработал только до границы. Дорого! Слишком дорого! Несправедливо дорого за фактически сто с небольшим километров! И вот почему… Из-за обстрелов Антоновского моста и переправы, херсонские автобусы, во всяком случае при мне, не появились. Задерживаются они или отменились рейсы – никто не знает, спросить не у кого и, что странно, таксистов нет.

Под небольшим козырьком в тени толпится народ, кто все еще надеется на обещанные из Херсона рейсы, что должны прийти и забрать. Народ ждет и болтает…

Пятидесятилетний сын говорит с пожилой матерью, пересчитывая российскую мелочь:

– А рубли мне больше нравятся, крепкие, постираешь и нормально, и «до рук лыпнуть», купить что можно…

А мать ему отвечает о своем, о старом псе, который остался дома, и жив ли он, на что сын отвечает:

– Да не слышал он уже ничего, там бахнет, а он спит, а вот тебе опять привыкать после тишины, ничего, скоро замирятся…

Две женщины с другим мужичком тихонько гадают, как звали того дядьку из Каховки, который при Союзе пробил в Москве строительство Северо-Крымского канала. Узнаю, что его пустили с докладом в ЦК на три минуты, а выступал он больше часа и привел такие аргументы в пользу канала, что одобренный проект превратился во всесоюзную стройку, полностью себя оправдал, кормил-поил весь Херсон и Крым до развала, и только негодяям оказался не нужным…

И тут на середину выходит самый активный пассажир, громко говорящий по телефону с диспетчером, и, закончив разговор, объявляет:

– Так, переправа опять под обстрелом, все автобусы застряли на левом берегу…

Пока народ спорит, успеют ли добраться в Херсон до вечера и комендантского часа, выхожу на трассу и голосую в надежде, что кто-нибудь подбросит к парому через Днепр. В общем, на перекладных, пересаживаясь с огромных фур на полувоенные попутки, с проверкой документов и расспросами, кто и откуда, добираюсь в Цюрюпинск, где на симпатичной набережной меня ждет старенький речной катерок. И, что радует, слышу разговор приятелей, что есть работа слесарем и что вообще вакансий много, все официально с трудовой, а там путевки, льготы и лечение, только надо работать. И даже гулкие разрывы с Антоновского моста не прерывают беседу.

– 30-го дочка вернулась из Евпатории из пионерского лагеря… – Платили? – Не, забыл уже, чтобы кто-то оплачивал ребенку пионерлагерь, а у соседа сына отправили в Крым на операцию и тоже бесплатно… а те за фронтом все не успокоятся, орут Слава Украине! – А ты типа против?

Мужик в ответ произнес что-то невнятное, что потерялось в раскатистых звуках с Антоновского моста.

Если на левом берегу, в данном случае, на набережной в Цюрюпинске, гуляли люди и дети сигали с причала в воду, то Херсон встретил тишиной и пустыми улицами.

После обеда многие магазины и аптеки закрыты. Есть заколоченные окна, кое-где крест на крест наклеен скотч, хотя, как подсказывает донецкий опыт, такие меры предосторожности не спасают. Город настолько пустой, что, честно, кажется, что вот-вот появится то ли махновская тачанка, то ли красная конница.

Моя рекомендация: если вдруг вы решили приехать в Херсон, то заранее подумайте, где и как вас встретят и как связаться, потому как к вечеру вы не найдете, где купить сим-карту местного оператора. Рядом – линия фронта. В городе, что греха таить, есть наводчики и много кто еще за ту страну, что была Украиной.

А их, сука, тут много. Сидят молчат. Недавно, как рассказали, аниматоры проводили мероприятие с детьми во дворе. В условиях войны – это подвиг, устроить веселье детворе, танцы, конкурсы, все такое. Так вот один упоротый взрослый полез с ножом на Фиксика, а тому лет 16, но наш Фиксик оказался молодцом, обезвредил хулигана.

Да, в городе, почти не слышно украинской речи. Редко-редко кто перейдет на суржик, но вот мовы не слышно. По этому поводу одна продавщица рассказала, как семья разделилась. Выехав в Польшу, дочь вдруг заговорила на мове и «топит» за Украину, требуя от родителей денег, а все, ответили, пусть Украина тебя и кормит.

Еще о своем хотелось бы сказать, что будет интересно киношникам. Здесь много ярких локаций, есть с намеком на дореволюционный арт-деко, а есть такая себе одесская Пересыпь со старыми заводами и лепными хатынками, бери да снимай что по Бабелю или Зощенко, хотя, уверен, наше время родит еще своих писателей, сценаристов, режиссеров, как это произошло в ЛДНР.

В общем, всем привет из русского Херсона!