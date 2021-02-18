ЕСПЧ бесцеремонно атаковал российский суверенитет

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Отказ России выполнить требование Европейского суда по правам человека освободить осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального не приведет к исключению РФ из Совета Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявила юрист внесенного в реестр иностранных агентов «Мемориала» Татьяна Глушкова.

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Она назвала решение ЕСПЧ беспрецедентным, но в то же время указывает, что никаких специальных санкций за его неисполнение не предусмотрено.

«Теоретически неисполнение обязательств по Конвенции может привести к исключению страны из СЕ, но вероятность этого — с учетом сравнительно недавнего возвращения России права голоса в ПАСЕ без выполнения ранее поставленных перед ней условий — не стоит принимать всерьез», — считает Глушкова.

В свою очередь председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты Артем Кирьянов убежден, что Россия должна игнорировать решение ЕСПЧ, поскольку оно политически ангажировано.

«Молниеносная реакция на обстоятельства процесса в преддверии апелляции, в то время как адвокаты подзащитных из России обычно годами дожидаются хоть каких-то решений по обращениям в ЕСПЧ, выглядит крайне странно. К тому же это решение вне юрисдикции ЕСПЧ: вмешательство в процедуру национального суда и определенным образом попрание российского суверенитета — это в принципе недопустимо», – считает юрист.

Он подчеркивает, что вступать «в какие-то споры и пререкания» относительно суверенитета российского правосудия невозможно, а России «при таком отношении ЕСПЧ» нужно задуматься о создании собственного суда по правам человека (такая инициатива уже прорабатывается по поручению президента).

Политическим называет решение ЕСПЧ известный московский адвокат, депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Аграновский, считающий, что российские власти не будут выполнять это решение.

«Оно спровоцирует раскручивание конфликта с ЕСПЧ и создаст проблемы для тысяч простых заявителей, которые ждут годами своего решения», – говорит Аграновский.

Он также полагает, что никаких санкций за это не последует и исключать из Совета Европы Россию не будут, но не исключает, что российские власти могут и сами принять решение о выходе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ЕСПЧ потребовал немедленно освободить блогера-уголовника Навального. При этом его соратник Леонид Волков, находящийся в Берлине, пригрозил России исключением из Совета Европы.