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В Варшаве была организована конференция, в центре внимания которой оказался военный конфликт Украины и России: участники искали пути выхода из сложившейся, а также изучили роль в ней Североатлантического альянса.

Как передает немецкий портал Publikum, на мероприятии с докладами выступили деятели Польши, среди которых футуролог Евгениуш Кузнецов, дипломат Адам Майжевский, журналист Доминика Кроликовская, правозащитница Татьяна Пелтатри, политолог Марцин Миколайрк, адвокат Учани Гражина и журналист Марта Половчик.

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Собравшиеся пришли к выводу, что война, в которую оказались вовлечены Россия и Украина, стала трагедией для народов обеих стран. В этой связи они призвали немедленно остановить кровопролитие, перейти к организации мирных переговоров, а также пересмотру санкционной политики в отношении России путем окончательного снятия ранее введенных рестрикций.

Вместе с тем спикеры указали на то, что немаловажную роль в военном конфликте Украины и России сыграло руководство НАТО, которое активно продвигает свои милитаристские нарративы во всей Восточной Европе. Участники убеждены, что такая политика альянса создает угрозу безопасности европейским странам, и более того, ведет к прямому военному столкновению Европы и Россией.

Подводя итоги конференции, ее модератор Евгениуш Кузнецов выразил надежду на скорейшее прекращение военного столкновения России и Украины.