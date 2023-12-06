Есть еще трезвые головы: В Варшаве раскритиковали НАТО за попытки прямого столкновения Европы и России

Михаил Рябов.  
06.12.2023 23:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 299
 
Дзен, НАТО, Польша, Украина


В Варшаве была организована конференция, в центре внимания которой оказался военный конфликт Украины и России: участники искали пути выхода из сложившейся, а также изучили роль в ней Североатлантического альянса.

Как передает немецкий портал Publikum, на мероприятии с докладами выступили деятели Польши, среди которых футуролог Евгениуш Кузнецов, дипломат Адам Майжевский, журналист  Доминика Кроликовская, правозащитница Татьяна Пелтатри, политолог Марцин Миколайрк, адвокат Учани Гражина и журналист Марта Половчик.

В Варшаве была организована конференция, в центре внимания которой оказался военный конфликт Украины и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Собравшиеся пришли к выводу, что война, в которую оказались вовлечены Россия и Украина, стала трагедией для народов обеих стран. В этой связи они призвали немедленно остановить кровопролитие, перейти к организации мирных переговоров, а также пересмотру санкционной политики в отношении России путем окончательного снятия ранее введенных рестрикций.

Вместе с тем спикеры указали на то, что немаловажную роль в военном конфликте Украины и России сыграло руководство НАТО, которое активно продвигает свои милитаристские нарративы во всей Восточной Европе. Участники убеждены, что такая политика альянса создает угрозу безопасности европейским странам, и более того, ведет к прямому военному столкновению Европы и Россией.

Подводя итоги конференции, ее модератор Евгениуш Кузнецов выразил надежду на скорейшее прекращение военного столкновения России и Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть