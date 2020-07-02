Есть еще женщины в русских селениях: На митинге либералов в Москве пропаганда Госдепа дала сбой

02.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Непредусмотренный сценарием ход событий принял репортаж финансируемого Госдепом США «Радио Свобода» со вчерашней акции либералов «Нет вечному Путину» в центре Москвы.

Пропагандисты опрашивали прохожих насчёт голосования за поправки в Конституцию РФ. Однако одна из опрошенных, жительница Благовещенска, объяснила им, что поправки полностью адекватные, а собравшиеся на митинге – провокаторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, я голосовала за поправки. И с удовольствием. И пускай всё будет так, как придумало наше правительство – очень правильно, грамотно и своевременно», – сказала она, добавив, что особо её порадовали поправки, касающиеся семьи, защиты животных и социальные программы.

Либеральный журналист попытался напомнить про «голосование пакетом», на что респондент заявила, что все поправки адекватные, а Владимир Путин, наоборот, уменьшает свои полномочия. Тем более что народ всё равно самостоятельно будет выбирать своего президента.

«Фальсификаций на выборах нет. Это ваши подсчёты фальсифицированы. Вы не оппозиция – вы провокаторы и только будоражите. Вон, люди нормальные ходят и говорят: «Господи, опять началось». Вы всё равно ничего не сделаете… Вы просто не можете сравнить, что было когда-то, и что сейчас. Мы нормально живём, всё абсолютно адекватно и стабильно. У нас нормальная демократия, и Путин грамотный. Я бы наоборот ему советовала: «Будь наоборот пожестче, разогнать бы вас всех по домам», – сказала женщина.

После этого к месту действия подтянулись ещё либералы, и около десятка молодых людей, окружив женщину, попытались спорить с ней про уровень жизни и «тотальную нищету» в России. Однако жительница Благовещенска не растерялась и попросила показать ей хоть одного опухшего с голода, и предложила «оппозиционерам» не критиковать, а помогать.