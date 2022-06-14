«Есть небольшая зрада»: Арестович признал потерю позиций ВСУ под Харьковом

14.06.2022  09:57 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Украинская армия потеряла позиции под Харьковом, которые ей удалось захватить ранее, отодвинув ВС РФ к границам с Россией. Теперь ситуация снова изменилась и российские войска наносят удары уже из ствольной артиллерии, освобождая населенные пункты в Харьковской области.

Об этом в эфире видеоблога бывшего российского адвоката и блогера-«заукраинца» Марка Фейгина заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«По городу начала бить ствольная артиллерия. Бьет уже непрерывно дней 5-6, и постоянно несем потери. Ствольная. До этого их отжали, они били «Ураганами» и «Смерчами» издалека, с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла. То есть, на харьковском направлении у нас маленькая зрада в том смысле, что они радостно продвигаются потихоньку. Медленно, берут населенные пункты в «серой зоне», которые мы особо не удерживали, но, тем не менее, пошли вперед. Это для того, чтобы нам медом не казалось южнее, в районе Изюма, Славянска и так далее. Эта музыка будет вечной, пока не придет оружие в достаточном количестве», – заявил Арестович.

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