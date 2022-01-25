Евгений Пригожин: Полковник Путин возродил Россию после 90-х

25.01.2022  19:13 (Мск), Москва,
Иван Добровольский.  
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сопротивление


К российскому предпринимателю Евгению Пригожину обратился общественно-политический панарабский ресурс Soukukkaz Media с просьбой прокомментировать текущую ситуацию в Африке.

Евгений Пригожин сказал, что в произошедшем не видит ничего удивительного, ведь на Черном континенте в данный момент происходит зарождение нового освободительного движения, которое, по его мнению, вскоре охватит его большую часть.

К российскому предпринимателю Евгению Пригожину обратился общественно-политический панарабский ресурс Soukukkaz Media с просьбой прокомментировать...

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Как считает бизнесмен, пришло время полковников:

«И, как уже сказал депутат Госдумы Милонов, мы русские этот тезис особенно хорошо чувствуем, так как национальный лидер России – Владимир Путин также был полковником, когда начал процесс воссоздания Великой державы из разрушенной в 90-х годах России», – подчеркнул Пригожин.

Предприниматель назвал имена новых африканских лидеров, давших зародиться этому новому освободительному движению –  Фостена Арканжа Туадеры, бесстрашного лидера ЦАР, полковника Ассими Гойта, нового африканского Че Гевары. Также Пригожин упомянул гвинейского лидера Мамади Думбуя и подполковника Поль-Анри Сандаого Дамиба, принявшего власть в Буркино-Фасо.

В завершение Евгений Пригожин пожелал этим отважным людям удачи и процветания, также напомнил о том, что Россия уважает и поддерживает национальные приоритеты и ценности других государств, в отличие от «псевдодемократии» западных партнеров.

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