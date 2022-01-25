В центре Киева звучат выстрелы из автоматического оружия

25.01.2022  19:07 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Беспорядки, Дзен, Конфликт, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Возле главного управления СБУ в центре Киева неизвестный устроил стрельбу из автомата.

Очевидцы стали публиковать видео с места происшествия в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возле главного управления СБУ в центре Киева неизвестный устроил стрельбу из автомата. Очевидцы стали...

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По данным СМИ, на данный момент у происходящего два объяснения. По первой версии, неизвестные напали на представителей националистической группировки «Украинский стяг», по второй – ограбление пункта обмена валют.

В то же время, учитывая специфику нынешней Украины, большинство склоняются к первому варианту.

В итоге, согласно данным СМИ, имеют место оба сценария. Сообщается, что радикалы из группировки «Украинский стяг» пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. В этот момент к обменнику подъехало авто инкассаторов, один из которых воспринял происходящее как нападение на обменник и начал стрелять в воздух.

Впрочем, данное объяснение также вызывает ряд вопросов.

«Почему инкассатор вооружен не АКСУ, а автоматом с прикладом? Почему он не в каске и без бронежилета? Кто его спутник, который представился работником СБУ? Почему они стремительно сбежали с места, а не остались с правоохранителями для пояснений?» – пишут в украинских СМИ.

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