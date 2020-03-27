27.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Россия
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Евпатория запускает обсерватор для зараженных. Ялта и Керчь готовятся




В Крыму начинает работу обсерватор для зараженных коронавирусом, расположенный в Евпатории.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявила глава крымского подразделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пеньковской, медработники и обслуживающий персонал в обсерватории будут находиться круглосуточно без выезда на дом.

«Я прошу с сегодняшнего дня привести в готовность обсерватор города Евпатории, чтобы там с завтрашнего дня находились уже приданные силы… Противочумная станция сразу выйдет при загрузке обсерватора и начнет отрабатывать режим на месте. Сотрудники, которые будут работать в обсерваторе, должны понимать, что это закрытый режим, и они из обсерватора домой не возвращаются. Они живут на территории», – заявила Пеньковская.

Она также попросила ускорить работу по созданию обсерваторов в Ялте и Керчи.

Напомним, в Крыму выявлены уже 14 случаев заболевания новым типом коронавируса.

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