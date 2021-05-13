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13.05.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Ближний Восток, Дзен, Израиль, Политика, Россия, США
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Евреи обеспокоены: США начали сливать Израиль

Нынешняя администрация Белого дома ставит руководить отвечающими за ближневосточную политику направлениями лиц, которые настроены...

Нынешняя администрация Белого дома ставит руководить отвечающими за ближневосточную политику направлениями лиц, которые настроены против Израиля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной «Независимой газетой» статье под названием «От чего не спасает «Железный купол». США взяли курс на демонтаж Израиля» пишет руководитель Фонда поддержки еврейской культуры Михаил Чернов.

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Он обращает внимание, что после победы Джо Байдена на выборах тот «месяц демонстративно не разговаривал с лидером «главной страны – союзника США на Ближнем Востоке» Нетаньяху».

«Многие сразу сочли это «черной меткой» израильскому премьеру, что, в общем-то, неудивительно. Он был открытым и близким союзником Трампа, идеологическим антиподом левого крыла демократов, пришедших к власти в США. Израильские элиты уловили прозрачный сигнал, чем отчасти и объясняется их недоговороспособность в коалиционных переговорах и почти удавшаяся попытка сместить Нетаньяху с поста премьера», – пишет Чернов.

Он также призывает обратить внимание на назначения знаковых «рабочих лошадок» в новой администрации США, которые работают в том числе и на ближневосточном направлении.

Автор обращает внимание, что Байден назначил на один из ключевых постов в американском разведсообществе старшим директором разведывательных программ Совета национальной безопасности палестинского араба Махера Битара.


«Заместителем директора по вопросам законодательства в администрации Байдена стала также палестинская арабка по происхождению Рима Додин, которая была близка к Совету по американо-исламским отношениям и Мусульманской студенческой ассоциации. Эти организации во многом ориентировались на «Братьев-мусульман» (запрещенное в России движение, ответвлением которого является ХАМАС)», – утверждает глава Фонда поддержки еврейской культуры.

Также он указывает, что номинантом на должность помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда стала Сара Маргон, бывшая глава вашингтонского офиса Human Rights Watch и советник по внешней политике США в фондах «Открытое общество» Джорджа Сороса, «которую американские консерваторы называли антиизраильской активисткой».

«Особого упоминания заслуживает и спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, который с 2000 года участвует в выработке американской ближневосточной политики и известен публичными высказываниями, которые можно расценить как симпатию к тому же ХАМАС. При этом понятно, что американцы сохранили существенное влияние на спецслужбы палестинской автономии, которые усиленно тренировали в 1990-е и нулевые годы», – резюмирует Чернов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», палестинские военные формирования наносят массированные ракетные удары по территории Израиля, которые прорывают знаменитую систему ПРО «Железный купол».

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