Евреи обеспокоены: США начали сливать Израиль

Нынешняя администрация Белого дома ставит руководить отвечающими за ближневосточную политику направлениями лиц, которые настроены против Израиля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной «Независимой газетой» статье под названием «От чего не спасает «Железный купол». США взяли курс на демонтаж Израиля» пишет руководитель Фонда поддержки еврейской культуры Михаил Чернов.

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Он обращает внимание, что после победы Джо Байдена на выборах тот «месяц демонстративно не разговаривал с лидером «главной страны – союзника США на Ближнем Востоке» Нетаньяху».

«Многие сразу сочли это «черной меткой» израильскому премьеру, что, в общем-то, неудивительно. Он был открытым и близким союзником Трампа, идеологическим антиподом левого крыла демократов, пришедших к власти в США. Израильские элиты уловили прозрачный сигнал, чем отчасти и объясняется их недоговороспособность в коалиционных переговорах и почти удавшаяся попытка сместить Нетаньяху с поста премьера», – пишет Чернов.

Он также призывает обратить внимание на назначения знаковых «рабочих лошадок» в новой администрации США, которые работают в том числе и на ближневосточном направлении.

Автор обращает внимание, что Байден назначил на один из ключевых постов в американском разведсообществе старшим директором разведывательных программ Совета национальной безопасности палестинского араба Махера Битара.

«Заместителем директора по вопросам законодательства в администрации Байдена стала также палестинская арабка по происхождению Рима Додин, которая была близка к Совету по американо-исламским отношениям и Мусульманской студенческой ассоциации. Эти организации во многом ориентировались на «Братьев-мусульман» (запрещенное в России движение, ответвлением которого является ХАМАС)», – утверждает глава Фонда поддержки еврейской культуры.

Также он указывает, что номинантом на должность помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда стала Сара Маргон, бывшая глава вашингтонского офиса Human Rights Watch и советник по внешней политике США в фондах «Открытое общество» Джорджа Сороса, «которую американские консерваторы называли антиизраильской активисткой».

«Особого упоминания заслуживает и спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, который с 2000 года участвует в выработке американской ближневосточной политики и известен публичными высказываниями, которые можно расценить как симпатию к тому же ХАМАС. При этом понятно, что американцы сохранили существенное влияние на спецслужбы палестинской автономии, которые усиленно тренировали в 1990-е и нулевые годы», – резюмирует Чернов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», палестинские военные формирования наносят массированные ракетные удары по территории Израиля, которые прорывают знаменитую систему ПРО «Железный купол».