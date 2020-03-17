Евреи подготовили почву для введения санкций против Украины

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вынесенное по иску юриста Андрея Портнова решение Окружного суда Киева, останавливающее действие постановления горсовета столицы о чествовании юбилейных дат членов украинского националистического движения, может стать первым этапом в процессе введения санкций против Украины.

Еврейская конфедерация Украины призвала депутатов отказаться от попыток героизации пособников нацистов.

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«Еврейская конфедерация Украины призывает Киевский городской совет детально рассмотреть все имеющиеся факты биографий вышеуказанных лиц, чтобы не допустить возможного празднования юбилеев лиц, причастных к сотрудничеству с нацистами в период Второй мировой войны, которые известны своими расистскими и антисемитскими взглядами», – говорится в обращении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Призываем власти Киева учесть все возможные последствия, в том числе международные, которые может повлечь Решение Киевского городского совета», – подчеркивается в документе.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров полагает, что реакция еврейской общины может стать поводом для введения санкций против Украины.

«Конфедерация предупредила киевскую власть возможными международными последствиями за проведение таких торжеств. Не думаю, что твердолобые свободовцы откажутся от своих намерений. Поэтому остается надеяться, что данный прецедент станет началом санкционной реакции на поведение ультраправых в Украине вместо пустых выражений озабоченности», – рассуждает Азаров.