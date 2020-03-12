Суд Киева приостановил решение о чествовании нацистских пособников

12.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Окружной административный суд Киева приостановил действие постановления столичного горсовета, который ранее включил в список памятных дат на 2020 год дни рождения членов нацистских группировок – гитлеровских коллаборационистов, причастных к массовым убийствам евреев.

«Окружной административный суд Киева остановил действие распоряжения Киевсовета по празднованию юбилеев выдающихся исторических личностей, в частности главы ОУН Андрея Мельника, писателя Уласа Самчука, полковников УПА Василия Сидора и Василия Галасы и других. Сделано это по представлению адвоката Портнова и по требованию Кремля. Это еще один антиукраинский шабаш. Украинцам плюнули в лицо. В Москве аплодируют», – возмущается глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

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«Мы обязательно получим поименный список судей-предателей Украины. Поскольку нельзя безнаказанно заниматься антиукраинской и антигосударственной деятельностью. Очевидно, что ни одно судебное решение не может запретить украинцам чтить своих героев», – пригрозил националист.