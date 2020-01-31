31.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Скандал, Украина
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Евреи возмущены бездействием СБУ в отношении эсесовской вакханалии


СБУ по закону должна была арестовать всех причастных к организации почестей в Ивано-Франковске по случаю похорон последнего эсэсовца дивизии «Галичина» с участием мужчин, одетых в форму нацистов. Однако спецслужба, подчиняющаяся Владимиру Зеленскому, предпочла проигнорировать скандальное мероприятие.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко, один из деятелей еврейской общины Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Червоненко, последние события – сначала отказ Владимира Зеленского от присутствия на форуме в память о жертвах Холокоста в Израиле, а затем почетное захоронение эсесовца в Ивано-Франковске – это уже тенденция.

«Скандал в Иерусалиме, на форуме. И в это время вчера или позавчера в Ивано-Франковске хоронят последнего дивизионера дивизии СС «Галичина», ему 100 лет было. И вокруг – почетный караул не из бойцов в форме Сичевых стрельцов, или партизан, или украинских солдат, а в форме эсэсовцев. Вы вообще понимаете, что происходит? И вы думаете СБУ среагировало? Посадило кого-то?» – возмутился Червоненко.

Напомним, Михаила Мулыка похоронили в Ивано-Франковске с воинскими почестями в участием людей в гитлеровской военной форме и под флагами УПА, а также дивизии СС «Галичина». В церемонии приняли участие несколько десятков человек, среди которых мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, председатель облсовета Александр Сич, а также секретарь и депутаты городского совета.

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