На Украине с нацистскими почестями похоронили командира эсэсовцев

28.01.2020, Ивано-Франковск , Тарас Стрельцов

В Ивано-Франковске с почестями похоронили не дожившего до 100 лет одного из командиров нацистской дивизии СС «Галичина», «почетного жителя города» Михаила Мулыка.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Голос.Инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На момент смерти Михаилу Мулыку было 99 лет. В 1943 году он воевал в составе сформированной гитлеровцами из числа жителей Западной Украины дивизии СС «Галичина» на должности командира батальона. Попал в плен Советской Армии и отбывал наказание в ссылке в Республике Коми.

В 1991 году он организовал «Общество политических узников и репрессированных». Через год, совместно с дивизионщиком Владимиром Малкошем, создал «Братство бывших воинов «Галичины». Также Мулык написал несколько книг о «борьбе» украинских националистов с «русскими оккупантами».

В церемонии прощания приняли участие несколько десятков человек, среди которых мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, председатель облсовета Александр Сич, а также секретарь и депутаты городского совета.

У гроба с покойным был выставлен караул в форме украинских националистов и коллаборантов времён Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее ориентирующийся на Игоря Коломойского депутат Верховной рады Макс Бужанский возмутился тем фактом, что пока украинский президент Владимир Зеленский выступает перед выжившими узниками Освенцима в Польше, на Западной Украине провожают в последний путь «заслуженного» эсэсовца.