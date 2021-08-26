Еврейский ученый из Хорватии: «За антисербской статьей в Jerusalem Post стоят псевдоисторики- ревизионисты»

26.08.2021 13:16 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Хорватский историк еврейского происхождения Иво Голдштейн считает, что за статьей в Jerusalem Post, утверждавшей, что в усташеском концлагере «Ясеновац» не было геноцида сербов, стоят круги близкие к неоусташеским «историкам» Игорю Вуковичу и Бланке Маткович.

Об этом Голдштейн сообщил порталу Index, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иво Голдштейн отметил, что автор статьи «Пора положить конец оскорбительной профанации Холокоста» Давид Голдман, который пытался доказать что в усташеском концлагере «Ясеновац» был только геноцид евреев и цыган, но не сербов, явно вымышленное лицо. В частности, он указал на то, что одноименный профиль в фейсбук, где указано, что его хозяин живет в Австралии, появился относительно недавно, и на странице нет личных данных этого человека – адреса, электронной почты, телефона.

«Никто никогда не видел этого человека вживую или в интернете, – отметил Голдштейн. – В конце концов, страница Голдмана существует только с весны 2020 года. Итак, с 99,9% уверенностью можно утверждать, что это вымышленный профиль. Игорь Вукич и Бланка Маткович явно почувствовали, что профиль будет разоблачен, поэтому в своих заявлениях на прошлой неделе они сами предположили, что это подделка».

Бланка Маткович.

Jerusalem Post извинилась перед Голдштейном за статью «Голдмана», которую редакция впоследствии сняла со своего сайта, в которой он подвергся нападению и оскорблениям автора за то, что, как историк работал с жертвами Ясеноваца, и своими работами и заявлениями «поставил под угрозу память о холокосте».

Игорь Вукич.

Говоря об истории хорватского исторического ревизионизма, Голдштейн, отметил, что его «тезис состоит в том, что Независимая Держава Хорватская (НДХ) не была преступным и предательским образованием (как это было на самом деле), но государством хорватского народа, которое нужно было защищать от врагов».

«В ревизионистском – проусташском нарративе Ясеновац как лагерь почти не существовал или был только лагерем для перевоспитания, это не была камера пыток, но реабилитационный центр. Для них это был строгий лагерь, куда направили политических противников НДХ», – отметил историк.

Голдштейн отметил, что тела жертв лагеря Ясеновац массово уничтожались, о чем свидетельствуют оставшиеся в живых узники лагеря, а также сами усташи.

«В Градине, на правом берегу Савы, где было захоронено большинство трупов, в апреле 1945 года была сделана своего рода решетка, на которую помещали тела и заливали горючим, – сказал историк. – Над этим работали 500 человек. Несколько дней узники Ясеноваца с левого берега наблюдали за большими кострами на другом берегу. В целом неизвестное количество трупов было уничтожено и обращено в прах и пепел, который частично был брошен в Саву. 16 апреля британская авиация, пролетая над Ясеновацем, засняла эти позиции, и были хорошо видны раскопанные братские могилы, и каналы, ведущие к реке Саве».

Эксперт отмечает, что нацисты уже в 1943 году поняли, что проигрывают войну, и начали массовое уничтожение останков жертв в лагерях смерти.

«Они также сделали костяную дробилку, которая выглядит как небольшая бетономешалка и работает как мельница для орехов», – сказал Голдштейн, добавив, что приспособление называлось «Акция 1005».