Еврейскому музею в Одессе пригрозили Третьим рейхом и печами крематориев

Еврейскому музею в Одессе пригрозили Третьим рейхом и печами крематориевНовости Украины
Вы можете себе представить речь Гитлера «Дорогие мои евреи, любимые коммунисты!»? Нет?..
Масштабы не сравниваю, но аналогично воспринимается недавнее выступление Зеленского на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика». C ужимками кота Леопольда он заливался соловьем так, словно метит на Премию мира, и если бы в этом самом мире его воспринимали и слышали, то угнетаемые граждане со всех уголков планеты вмиг ринулись бы в нарисованную спичрайтерами Зеленского Шангри-Лу.
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«Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Не меньшинствах, а сообществах! Поскольку ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством, менее важной, менее защищенной или менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины — равные, достойные, родные. Украина — это наш большой дом: общий, добрый, теплый, крепкий. И это должно чувствовать каждое сообщество. Быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций и самобытности», — заявил гарант, подчеркнув, что «украинский народ по Конституции — это граждане Украины всех национальностей».
И сразу захотелось ему сказать: «Володенька, я ведь тебя зубами загрызу…», то есть не совсем так: «Володенька, так какого ж черта понабилось принимать закон «о коренных народах», укрепивший в правах «титульных украинцев», крымских татар, крымчаков и караимов, но в них же урезавший иных «равных, достойных, родных»? Закон, поделивший граждан на сорта. Да и зачем козырять всуе Конституцией, если накануне ею же и подтерся?
«Уму непостижимо. Испокон веков здесь (на Украине, — ред.) жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными… Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением оружия массового поражения», — заявил во время прямой линии 30 июня президент РФ Владимир Путин.
И бьет это оружие не только по этническим русским на Украине, а по русскоязычным в принципе.
Так вот о русскоязычном то ли караиме, то ли крымчаке Зеленском (музыка навеяла)…Создатели и посетители еврейского музея «Мигдаль-Шорашим», работающего в Одессе два десятилетия, тоже «были неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций и самобытности».
Вот, что говорится в путеводителе по музею: «В фондах находятся около 14000 единиц хранения (документы, фотографии, книги, газеты, открытки, религиозные и бытовые предметы, музыкальные инструменты, произведения искусства и др.). Большинство предметов коллекции представляют собой «семейные фонды», переданные в дар музею. Среди дарителей — обычные одесситы».
Казалось бы, вот она — описанная в президентской речи пастораль. Пока на днях «музей не подвергся атаке комментаторов с антисемитскими и неонацистскими взглядами», — а именно так квалифицировала случившееся Объединенная еврейская община Украины, пояснив, что «под видео в TikTok-аккаунте музея нашлись люди, которые жалели, что Гитлер умер, спрашивали про печи и газовые камеры, а на вопрос «Ты количество жертв Третьего рейха видел?», был ответ: «Да, там в основном евреи, поэтому это к лучшему».
«Вещдоки» в виде скриншотов глумления над памятью миллионов евреев, уничтоженных гитлеровским режимом, появились и на ФБ-странице музея «Мигдаль-Шорашим».
Кто-то из комментаторов подвида «розовый пони», не подумав, ляпнул, что «русская молодежь пишет все это», а администратор страницы ответила «насчет русской я совсем не уверена». Потому что знает, о чем говорит. Потому что, куда ни глянь в музейном путеводителе, у нацистских отродий украинского разлива начинаются корчи.
Ну, например, «…в 1910-х годах евреи играют одну из ведущих ролей в художественной жизни города и в кинематографе, появляется блестящая плеяда русскоязычных литераторов (И. Бабель и др.)… Вклад евреев в историю Одессы, особенно в области науки и культуры, по-прежнему остается весьма весомым».
А впрочем, «блестящей плеяды русскоязычных литераторов» уже достаточно. Тем более для узаконенных титульных против каких-то там урезанных в правах «русскоязычных». Ведь со всех сторон они защищены законами — языковым и «о коренных народах», на основании лишь того, что агрессивному быдлу можно все, сколько бы Зеленский не брехал о кисельных берегах.
Да и прецедент, когда националисты собрались сжечь в Одессе еврейский ресторан, тоже еще у всех на устах. Тогда в травле принял участие убийца-нацист Стерненко и ему подобные, но воняющие в меньших масштабах патриоты. Поначалу ресторану так же грозили в комментариях картинками с фашистами и газовыми камерами, но после обещания прийти в гости с коктейлями Молотова, заведение прекратило работу. Ведь однажды титульные украинцы уже пришли к Дому профсоюзов… О иных же нападках по национальному признаку со стороны титульной общественности глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский и так каждый день (вернее, по несколько раз в день) сообщает в Фейсбуке. И в этом месте можно еще раз речь Зеленского об «общей, доброй, теплой» Украине перечитать.
И надо же такому случиться — одесская богемная тусовка, поддержавшая когда-то майдан, имела все шансы увековечиться в еврейском музее. Если бы шесть лет назад не предала свой народ. Ныне, думая, что троллят вату, все эти «тилигенты» с гордостью именуют себя «жидобандеровцами», кайфуют от близости к корыту, как, например, возглавляющий художественный музей Александр Ройтбурд, или все еще к корыту стремятся, лебезя перед нацистами. Будучи русскоязычными, нелепо читают с подстрочника по-украински или специально переходят на него в общественных местах, дожидаясь, когда будут посланы, стучат на русскоязычных продавцов и, удовлетворившись, возвращаются домой, где можно расслабиться и говорить по-русски.
Коверкая слова, евреи-рестораторы переводят свои фирменные форшмаки на «кізяки з оселедця» и т. п. Постоянно глумятся над жертвами 2 мая и памятью о Великой Отечественной войне. В общем, служат, как могут. И их немало — это депутаты, журналисты-правозащитники, актеры, блогеры, типа успешные креативные торгаши…Так вот никто из них за еврейский музей не вступился.
Но только, «когда они придут за ними и не останется никого, чтобы заступиться за них», то какой последует визг: «Я титульный крымчак! А я коренной караим!»? А ты, президент Зеленский, что скажешь?
Спасибо!
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