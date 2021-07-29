Еврейскому музею в Одессе пригрозили Третьим рейхом и печами крематориев

29.07.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Вы можете себе представить речь Гитлера «Дорогие мои евреи, любимые коммунисты!»? Нет?..

Масштабы не сравниваю, но аналогично воспринимается недавнее выступление Зеленского на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика». C ужимками кота Леопольда он заливался соловьем так, словно метит на Премию мира, и если бы в этом самом мире его воспринимали и слышали, то угнетаемые граждане со всех уголков планеты вмиг ринулись бы в нарисованную спичрайтерами Зеленского Шангри-Лу.

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«Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Не меньшинствах, а сообществах! Поскольку ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством, менее важной, менее защищенной или менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины — равные, достойные, родные. Украина — это наш большой дом: общий, добрый, теплый, крепкий. И это должно чувствовать каждое сообщество. Быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций и самобытности», — заявил гарант, подчеркнув, что «украинский народ по Конституции — это граждане Украины всех национальностей».

И сразу захотелось ему сказать: «Володенька, я ведь тебя зубами загрызу…», то есть не совсем так: «Володенька, так какого ж черта понабилось принимать закон «о коренных народах», укрепивший в правах «титульных украинцев», крымских татар, крымчаков и караимов, но в них же урезавший иных «равных, достойных, родных»? Закон, поделивший граждан на сорта. Да и зачем козырять всуе Конституцией, если накануне ею же и подтерся?

«Уму непостижимо. Испокон веков здесь (на Украине, — ред.) жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными… Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением оружия массового поражения», — заявил во время прямой линии 30 июня президент РФ Владимир Путин.

И бьет это оружие не только по этническим русским на Украине, а по русскоязычным в принципе.

Так вот о русскоязычном то ли караиме, то ли крымчаке Зеленском (музыка навеяла)…Создатели и посетители еврейского музея «Мигдаль-Шорашим», работающего в Одессе два десятилетия, тоже «были неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций и самобытности».

Вот, что говорится в путеводителе по музею: «В фондах находятся около 14000 единиц хранения (документы, фотографии, книги, газеты, открытки, религиозные и бытовые предметы, музыкальные инструменты, произведения искусства и др.). Большинство предметов коллекции представляют собой «семейные фонды», переданные в дар музею. Среди дарителей — обычные одесситы».

Казалось бы, вот она — описанная в президентской речи пастораль. Пока на днях «музей не подвергся атаке комментаторов с антисемитскими и неонацистскими взглядами», — а именно так квалифицировала случившееся Объединенная еврейская община Украины, пояснив, что «под видео в TikTok-аккаунте музея нашлись люди, которые жалели, что Гитлер умер, спрашивали про печи и газовые камеры, а на вопрос «Ты количество жертв Третьего рейха видел?», был ответ: «Да, там в основном евреи, поэтому это к лучшему».

«Вещдоки» в виде скриншотов глумления над памятью миллионов евреев, уничтоженных гитлеровским режимом, появились и на ФБ-странице музея «Мигдаль-Шорашим».

Кто-то из комментаторов подвида «розовый пони», не подумав, ляпнул, что «русская молодежь пишет все это», а администратор страницы ответила «насчет русской я совсем не уверена». Потому что знает, о чем говорит. Потому что, куда ни глянь в музейном путеводителе, у нацистских отродий украинского разлива начинаются корчи.

Ну, например, «…в 1910-х годах евреи играют одну из ведущих ролей в художественной жизни города и в кинематографе, появляется блестящая плеяда русскоязычных литераторов (И. Бабель и др.)… Вклад евреев в историю Одессы, особенно в области науки и культуры, по-прежнему остается весьма весомым».

А впрочем, «блестящей плеяды русскоязычных литераторов» уже достаточно. Тем более для узаконенных титульных против каких-то там урезанных в правах «русскоязычных». Ведь со всех сторон они защищены законами — языковым и «о коренных народах», на основании лишь того, что агрессивному быдлу можно все, сколько бы Зеленский не брехал о кисельных берегах.

Да и прецедент, когда националисты собрались сжечь в Одессе еврейский ресторан, тоже еще у всех на устах. Тогда в травле принял участие убийца-нацист Стерненко и ему подобные, но воняющие в меньших масштабах патриоты. Поначалу ресторану так же грозили в комментариях картинками с фашистами и газовыми камерами, но после обещания прийти в гости с коктейлями Молотова, заведение прекратило работу. Ведь однажды титульные украинцы уже пришли к Дому профсоюзов… О иных же нападках по национальному признаку со стороны титульной общественности глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский и так каждый день (вернее, по несколько раз в день) сообщает в Фейсбуке. И в этом месте можно еще раз речь Зеленского об «общей, доброй, теплой» Украине перечитать.

И надо же такому случиться — одесская богемная тусовка, поддержавшая когда-то майдан, имела все шансы увековечиться в еврейском музее. Если бы шесть лет назад не предала свой народ. Ныне, думая, что троллят вату, все эти «тилигенты» с гордостью именуют себя «жидобандеровцами», кайфуют от близости к корыту, как, например, возглавляющий художественный музей Александр Ройтбурд, или все еще к корыту стремятся, лебезя перед нацистами. Будучи русскоязычными, нелепо читают с подстрочника по-украински или специально переходят на него в общественных местах, дожидаясь, когда будут посланы, стучат на русскоязычных продавцов и, удовлетворившись, возвращаются домой, где можно расслабиться и говорить по-русски.

Коверкая слова, евреи-рестораторы переводят свои фирменные форшмаки на «кізяки з оселедця» и т. п. Постоянно глумятся над жертвами 2 мая и памятью о Великой Отечественной войне. В общем, служат, как могут. И их немало — это депутаты, журналисты-правозащитники, актеры, блогеры, типа успешные креативные торгаши…Так вот никто из них за еврейский музей не вступился.

Но только, «когда они придут за ними и не останется никого, чтобы заступиться за них», то какой последует визг: «Я титульный крымчак! А я коренной караим!»? А ты, президент Зеленский, что скажешь?