Еврокомиссар: ЕС продолжит поддержку стран Западных Балкан

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Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархели заявил, что ЕС продолжит поддерживать страны Западных Балкан.

Он пообещал увеличить евро-инвестиции в них, особенно во время энергетического кризиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая в Европарламенте 19 октября, Оливер Вархели сказал, что цель ЕС состоит в том, чтобы как можно скорее помочь странам Западных Балкан и их гражданам, которые платят высокие цены за энергоносители. Еврокомиссар отметил, что ЕС не покинет Западные Балканы, и продолжит поддерживать страны региона политически и финансово, поскольку «отношения с ними очень важны».

«Времена трудные, но Европейский Союз всегда поддерживал своих партнёров. Энергетический кризис является большой проблемой для Западных Балкан и Евросоюза, поэтому ЕС включает этот регион в свои программы. Европейский Союз предложил Западным Балканам присоединиться к совместным закупкам энергоносителей, особенно природного газа и водорода. К этому плану уже присоединились Сербия и Северная Македония» – сказал еврокомиссар.

Он также сообщил, что ЕС работает над программой Energy rescue («Энергоспасение») для Западных Балкан.

«Предлагаемые нами средства решат проблемы, стоящие перед регионом в краткосрочной перспективе. Очень важно, чтобы мы сделали это – этой зимой. Краткосрочные меры включают поддержку с поставкой источников энергии, накопителей энергии и терминалов», – сказал Оливер Вархели, не уточнив, как Евросоюз сам собирается выживать в этих условиях.

В отношении среднесрочных инвестиций еврокоммиссар отметил, что это будут разнообразные проекты возобновляемых источников энергии, отопления и повышения энергоэффективности зданий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на минувшей неделе Оливер Вархели заявил, что в сегодняшнем политическом контексте Европейский Союз нуждается в помощи Сербии, потому что Европа «страдает от войны».