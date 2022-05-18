Еврокомиссия сегодня будет решать, чем Украине затыкать дыры в бюджете и платить зарплаты с пенсиями

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Новости Украины

Европейская комиссия собирается сегодня, 18 мая, предложить новый пакет финансовой помощи Украине, включая новые кредиты. Об этом, со ссылкой на официальных лиц, сообщает информагентство Reuters.

Размер краткосрочной финансовой поддержки все еще определяется, но два чиновника, знакомых с обсуждениями, сообщили агентству, что они ожидают, что она «приблизительно покроет финансовые потребности Украины на два месяца, в основном, за счет кредитов».

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Третий чиновник сказал, что деньги поступят из бюджета ЕС и от правительств ЕС, отвергнув разговоры, что были ранее, о том, что средства могут быть привлечены на рынке путем выпуска общих облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС.

Масштабы поддержки ЕС, как указано, будут зависеть также от того, сколько стран G7 готовы внести свой вклад. Встреча министров финансов стран «Группы семи» запланирована на вторую половину на этой неделе именно после того, как Еврокомиссия, как ожидается, обнародует свои предложения.

Государства-члены должны подписать план Еврокомиссии и могут попытаться его скорректировать.

Мнения правительств относительно того, как поддержать Украину, расходятся, причем многие отдают предпочтение кредитам, несмотря на точку зрения МВФ и вероятную неспособность Украины погасить их. По словам дипломатов ЕС, Германия входит в число стран ЕС, поддерживающих гранты.

По словам чиновников, пакет может оказаться смесью грантов и кредитов. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных расходов на подконтрольной киевскому режиму территории.

Новый пакет, если о нем договорятся европейские страны, будет предоставлен в дополнение к экстренным кредитам ЕС для Киева на сумму 1,2 миллиарда евро, о которых ЕС договорился в январе, половина из которых уже выплачена, а ожидаемая часть будет выплачена в ближайшее время, сообщил представитель Еврокомиссии.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, долгосрочное восстановление Украины потребует колоссальных финансовых усилий на триллионы евро.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц в течение как минимум трех месяцев, чтобы всего лишь покрыть текущий дефицит госбюджета, вызванный войной с Россией.