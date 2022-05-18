На Украине ждут начала третьей мировой войны на Ближнем востоке. Счет пошел на недели

Новости Украины

Украинские СМИ активно обсуждают новость о том, что Россия начала переброску своих войск из Сирии на Украину. Киевские эксперты усматривают в этом «хитрый план» Владимира Путина, который, по их словам, осознавая, что «военным путем ему не удастся забрать Украину, о чем свидетельствуют 82-е сутки безуспешности российской армии на наших территориях, выбрал политический ход, «раздувая огонь» региональной войны на Ближнем Востоке».

Такое мнение, в частности, высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью киевскому изданию УНН.

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Жданов прогнозирует, что до начала нового острого конфликта между Израилем и арабским миром остаются считанные недели, и при определенных условиях этот конфликт может перерасти в мировую войну.

«В стране сообщают о новых терактах, а также о частых столкновениях между иудеями и мусульманами. Ближний Восток находится на грани не просто конфликта, а новой арабо-израильской войны, которая может состояться между Израилем и Ираном», – утверждает киевский эксперт.

Ближний Восток начнет войну, когда последний российский солдат уйдет из Сирии, – заявляет украинский эксперт. По его словам, после новости о частичном выводе российских войск из Сирии, израильтяне начали паниковать.

«Вопрос ее (войны – ред.) возникновения – это вопрос нескольких недель, максимум нескольких месяцев. Все будет зависеть от того, насколько быстро уйдет оттуда Российская Федерация, и уйдет ли она оттуда полностью. На сегодняшний день переброска войск из Сирии немного приостанавливается. Личный состав там вроде как вывозят, а сухопутные компоненты Россия не оставляет и не передает», – отмечает эксперт.

Такой шаг России, по мнению Жданова, связан с тем, что Москва якобы рассматривает сирийского президента Башара Асада как разменную монету, и готова пожертвовать своим присутствием на Ближнем Востоке для того, чтобы разжечь огонь большой региональной войны, отвлекая Запад от украинского ТВД.

«Скорее всего, арабские страны поддержат Иран в борьбе против Израиля, как бы они там не хотели дружить или обмениваться послами, как это сейчас пытается делать Иерусалим. Но все равно, своя рубашка ближе к телу. Если конфликт начнется, то, я думаю, что арабские страны поддержат Иран в этом конфликте. Израиль даже сегодня, при наличии российских войск, постоянно наносит авиационные удары по объектам Ирана и Хезболлы в Сирии. А когда российские войска уйдут, Россия передаст военные базы Корпусу стражей Исламской революции, а это Иран и Хезболла. После этого, Израиль обязательно нанесет ракетно-бомбовый удар по этим базам. Они не будут терпеть присутствия этих организаций, которые для них являются непосредственными врагами», — утверждает украинский эксперт.

Олег Жданов также указывает на факт плотной привязки Израиля к военно-политическим интересам США в регионе, напомнив, что негласно Израиль называют «51-м штатом и младшим братом США».

«Военный бюджет Израиля практически полностью включен в военный бюджет США. И таким образом, Россия будет пытаться оттянуть внимание Соединенных Штатов от Украины», – считает киевский эксперт.

При таком раскладе событий, по мнению Жданова, Владимир Путин рассчитывает, что США сменят фокус на Израиль, что поможет ему политическим путем «проглотить» Украину, поскольку Киев опирается на военную поддержку США. Кроме того, российский лидер, по словам украинского аналитика, хочет посадить Джо Байдена за стол переговоров, дабы заключить новый договор о коллективной безопасности с Западом.

«Для Путина это кровь из носа. Он хочет сесть за стол переговоров с Байденом. Он хочет новый договор безопасности с Западом. Для него крайне унизительно то, что его постоянно тыкают носом и говорят договариваться с Киевом, с Зеленским. Может быть, именно поэтому Зеленский постоянно и предлагает, вполне возможно, что по инициативе Запада, прямые переговоры с Путиным. Тот ведь не считает нас за государство, за нацию. Из-за этого он и начал войну, чтобы доказать всему миру что «мы никто, и зовут нас никак». И тут ему говорят: «нет, ты должен пойти, и с ними договориться», – рассуждает украинский военный эксперт.

А пока что Путин, по словам украинского эксперта Жданова, наблюдает за реакцией США и их дальнейшими действиями.

«Путин не выводит окончательно войска из Сирии, поскольку это вопрос торгов с Западом. Нельзя просто так заявить об уходе и выйти. Он же понимает, что потом не войдет – это раз. Влезть уже обратно будет практически невозможно. И второе – надо ведь добиться своих преференций: экономических, финансовых, военных. Сейчас он кинул пыль в глаза таким заявлением, и ждет реакции США – будут ли они реагировать, или не будут», – отметил эксперт.

В то же время, цель США, по мнению Жданова, заключается в том, чтобы окончательно выбить Россию в число стран третьего мира.

«Штаты хотят выбить полностью РФ из геополитики. Чтобы Россия осталась страной третьего мира, с сырьевой экономикой и сырьевым придатком других стран, допустим, Китая и Европы. Но никак не брать Путина или Россию, как государство, в расчет при решении вопросов геополитики. За это и бьются США», – считает киевский аналитик.

Длительность войны на Ближнем Востоке зависит от ее масштабов. Как отметил Жданов, если сформируется коалиция арабских стран – это может быть краткосрочная война. Но если Иран будет воевать с Израилем – конфликт будет затяжной.

«В нашей войне США пока умудряются не дать разгореться войне до уровня мировой. Они дают оружие и помощь, но они дистанцируются. Но если война начнется на Ближнем Востоке, то она перерастет в мировую войну», – заявил эксперт.

В то же время, Израиль, по мнению Жданова, может проиграть в этой войне, поскольку его фундамент существования «дал огромную трещину».

«Ортодоксальные евреи начали разваливать главную идеологию страны «живи и защищай». И ортодоксы не берут в руки оружие и не хотят сражаться. Они говорят, что будут молиться, и думают, что арабы их пощадят. Вот такая идеология. И сегодня израильская мама может спросить: «Почему мой сын (дочь) идут воевать, и могут погибнуть, а дети ортодоксов не идут воевать и не погибнут». И это вносит огромный раскол в общество, и катастрофически снижает боеспособность самого Израиля. Поэтому он может долго не выдержать», – резюмировал киевский аналитик.