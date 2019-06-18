Еврокупюры с надписью на русском вызвали переполох в Финляндии

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Финская полиция расследует случай использования в Финляндии ненастоящих денежных купюр — реквизита из “Банка приколов” с надписями на русском языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в Facebook полиция финского региона Хяме.

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“Молодой человек из города Тойвакка в выходные пытался расплатиться за отель в городе Лахти поддельными банкнотами по 200 евро. При задержании у него было обнаружено восемь таких купюр. На всех них было написано красными буквами на русском языке: “Не является платежным средством”, — указали в полиции.

Задержанный сообщил, что приобрел их в интернете, по факту произошедшего начато расследование, указало ведомство.

Кроме того, расследуется и другой похожий случай. На прошлой неделе в полицию также были переданы использованные в качестве платежного средства банкноты по 20 и 50 евро, на которых была надпись на английском языке о том, что они не являются деньгами и предназначены для киносъемок.