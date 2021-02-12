Европа готовится вакцинироваться российским препаратом

12.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на то что российская антиковидная вакцина «Спутник V» не входит в европейскую стратегию вакцинации, входящие в ЕС страны могут договариваться напрямую с разработчиками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что в ЕС существует единая стратегия, согласно которой только после процедуры одобрения на уровне Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) препарат может попасть в портфель вакцин ЕС. При этом, как заявили изданию, несмотря на то что «Спутник V» не входит в европейскую стратегию вакцинации, члены ЕС могут договариваться напрямую с разработчиками.

Кроме того, представитель ЕК Эрик Маммер напомнил, что, Когда Еврокомиссия вступила в переговоры о подписании предварительных соглашений о закупках, то вела переговоры с компаниями, а не правительствами.

Кроме того, авторитета российскому препарату добавил выводы в журнале The Lancet, подвердившего высокую эффективность и безопасность «Спутника V».

«Результаты, представленные в журнале The Lancet, многообещающие, несмотря на то что это промежуточный анализ. Эффективность «Спутника V» выше по сравнению с другими препаратами, в которых используются вирусные векторы (британская AstraZeneca). Я думаю, что «Спутник V» может получить одобрение EMA и стать частью европейского портфеля», – говорит итальянский эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

Соглашается с коллегой и директор итальянского Института молекулярной генетики и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага, сказавший, что теперь еще одна вакцина потенциально может быть включена в европейскую программу вакцинации.

«Результаты исследования вакцины «Спутник V», опубликованные в The Lancet, – это многообещающие новости. Мы, в свою очередь, продолжаем вести обсуждения со всеми странами и производителями на самом высоком уровне», – в свою очередь заявили в европейском региональном бюро ВОЗ.

Примечательно, что на данный момент решение о приобретении «Спутника V» в обход бюрократических процедур приняла Венгрия.

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