Европа и Канада шарахнулись от США в поисках «доброго папочки»

Начавшийся так потужно январь-2026 для Дональда II Трампического заканчивается уныло. Победителя и миротворца всех и вся дважды унизительно прогнули: сначала на внешнем контуре, по Гренландии, затем на внутреннем, в Миннесоте.

Красиво и бескровно «отжать» у Дании с ЕС Гренландию помешали никчемные и жалкие европейские импотенты, устроив мощнейший гевалт в СМИ (поддержанный либеральным медиа-мейнстримом в США), а также переброской могучих воинских контингентов, достигших суммарно аж 60 человек. Донни поворчал, но лапы от «острова своей мечты» убрал, чтобы позже предпринять ещё одну попытку – когда сложится благоприятная конъюнктура.

В Миннеаполисе по рейтингам Донни нанесли удар федералы-опричники, устроившие отстрел и жесткий прессинг протестующих против новой миграционной политики. Идя на поводу ненавистных глобалистов-демократов, оранжевый дед был вынужден отстранить министра внутренней безопасности, убрать с глаз долой главного «карателя» из ICE (иммиграционной и таможенной службы), а также прекратить финансирование под угрозой очередного шатдауна.

Прямо сейчас Трамп может попасть в новый капкан, если полезет наводить свои порядки в Иране. Если ему не удастся быстро провернуть «маленькую победоносную войну», и в США потянется поток гробов, раздухарившемуся Донни грозит импичмент уже в этом году.

Всё это привело к тому, что от США и Трампа резко отшатнулись бывшие союзники, побежавшие по миру в поисках новых, более предсказуемых центров силы.

Первым не выдержал канадский премьер Карни, посетивший с официальным визитом Пекин, где между Канадой и КНР было подписано беспрецедентное торговое соглашение. Одним из главных его результатов стало мощнейшее снижение ввозных пошлин на китайские электромобили со 100% до 6%, отчего в «обкоме» люто завыли.

В отместку, Трамп начал бомбить Канаду очередным повышением тарифов на то и на это, что, ясен пень, только ухудшает ситуацию. «Властелин галактики» обложил данью бизнес-джеты канадского производства, заставив их владельцев в США заново проходить дорогостоящую сертификацию.

Лиха беда начало. Вслед за Канадой, в Индию понаехало руководство ЕС. В Нью-Дели европейцы открыли доступ на европейский рынок подсанкционных индийских товаров и право трудиться в «райском саду» массам местных гастарбайтеров.

Взамен издыхающие автоконцерны ЕС надеются поправить дела на индийском авторынке.

Посыл «обкому» абсолютно прозрачен: на США свет клином не сошелся, есть и другие, кому можно выгодно продаться.

Глядя на этот праздник непослушания, в Пекин, окруженный оравой бизнесменов, с пятидневным визитом ринулся премьер Стармер, – тоже, очевидно, в надежде вынуть из кармана и показать фигу «гегемону».

Если совсем по-чесноку, то бывшей владычице морей есть на что обижаться.

К примеру, программа F-35 —британцы закупают десятки самолётов совместной разработки, но сугубо американского производства, по цене, выросшей до 71 млрд фунтов вместо заявленных 18,76 млрд. Деньги утекают за океан, а не в британскую экономику.

Суверенитет самой Великобритании, фактически, утрачен. Десятки американских баз в Британии, 11 000 военных, ядерное оружие на арендованных ракетах «Трайдент». Лондон не сможет остановить США, если они решат использовать базы для Гренландии. А с потерей Гренландии унылое влияние Лондона на геополитику стремительно обнулится.

Чтобы приехать в Китай не с пустыми руками, Стармер дал добро на строительство нового посольства КНР в центре Лондона, против чего возражали США и местная общественность – дескать, под будущим дипцентром проходит уйма коммуникаций, к которым подключится китайская разведка.

Да и визит Стармера в Пекин происходит под знаком лютой шпиономании. В СМИ зубоскалят, что вся делегация понаехала с одноразовыми гаджетами, которые якобы не по зубам китайским хакерам.

Но Англичанка не была бы сама собой, если бы не долила ушат грязи в налаживающиеся отношения с КНР. В «самых свободных» британских СМИ принялись в который раз пережевывать давно протухшую тему «оккупированных Синьцзяна и Тибета», напоминая обывателю, что все-все китайские товары созданы «худыми руками изможденных уйгурских детей и тибетских монахов, истязаемых коммунистическим режимом КНР». По аналогии с демонизацией России.