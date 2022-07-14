Европа и США с нетерпением ждут разгрома Зеленского в Донбассе – Табах

Запад ждёт, когда Россия полностью освободит Донбасс, чтобы потом попытаться усадить Киев за стол переговоров.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, думаю, они выравнивают фронт, вкапываются, построят оборонительные вещи – Донбасс и Луганск, и скажут – всё, война закончилась, мы больше не воюем. А украинцы скажут – подождите, мы воюем, это наша территория. А Европа, США скажут – ну всё, давайте заканчивайте это, потому что они не хотят больше воевать, садимся и договариваемся с ними.

Поэтому они тянут с наступательным оружием, и не дают его в достаточном количестве. Садитесь, договаривайтесь, потому что войну надо останавливать, война закончилась, Байден закончил войну, и всё прекрасно. Никто вдумываться, вникать в это не будет», – отметил он.