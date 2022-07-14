Европа и США с нетерпением ждут разгрома Зеленского в Донбассе – Табах

14.07.2022  19:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Запад ждёт, когда Россия полностью освободит Донбасс, чтобы потом попытаться усадить Киев за стол переговоров.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ждёт, когда Россия полностью освободит Донбасс, чтобы потом попытаться усадить Киев за стол...

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«Теперь, думаю, они выравнивают фронт, вкапываются, построят оборонительные вещи – Донбасс и Луганск, и скажут – всё, война закончилась, мы больше не воюем. А украинцы скажут – подождите, мы воюем, это наша территория. А Европа, США скажут – ну всё, давайте заканчивайте это, потому что они не хотят больше воевать, садимся и договариваемся с ними.

Поэтому они тянут с наступательным оружием, и не дают его в достаточном количестве. Садитесь, договаривайтесь, потому что войну надо останавливать, война закончилась, Байден закончил войну, и всё прекрасно. Никто вдумываться, вникать в это не будет», – отметил он.

«И Борис Джонсон – тоже от него избавились, потому что точно таким же образом, как и от Трампа. Даже обвинения те же самые. От него избавились и обещают, что «ещё лучше придёт». Поэтом я смотрю на это скептически, потому что обещать-то, они всё время обещают, а получается, почему-то, по-другому», – объяснил Табах.

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