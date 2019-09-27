Европа ищет вариант безопасного распада Украины

27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская власть опасается дальнейшего расползания страны, а потому не желает предоставить особый статус Донбассу, хотя это прописано в подписанных Киевом Минских соглашениях.

К такому выводу в своем блоге приходит экс-главред киевского журнала «Вести. Репортер» Глеб Протстаков.

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По его мнению, предоставление Донбассу особого статуса может стать поводом, чтобы остальная Украина захотела таких же прав и свобод.

«И в этом – главная причина нерешительности команды Зеленского в вопросах мирного урегулирования. Они не столько боятся голосующего пророссийского анклава внутри страны, сколько расползания страны как таковой», – считает Простаков.

Он пишет, что влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники рассказывает о том, что в Евросоюзе уже обсуждают раздел Украины по чехословацкому сценарию.

«Судя по всему, на Западе тоже хорошо понимают, что за обсуждением особого статуса Донбасса, формулы Штайнмайера и прочих вариантов урегулирования конфликта на самом деле кроется разговор о вероятном распаде Украины в обозримой перспективе. И о том, как сделать этот распад безопасным для самой Европы», – подчеркивает эксперт.

Он также полагает, что с точки зрения украинского руководства торг идет не за последовательность действий, описанных в Минских соглашениях.

«Загвоздка в том, как дать Донбассу то, чего он хочет, вернуть его в состав Украины и при этом не дать последней развалиться или, по крайней мере, отсрочить деструктивные процессы на неопределенное время. И на сегодняшний день эта задача действительно кажется неразрешимой», – резюмирует Простаков.