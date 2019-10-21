Европа кинула Балканы на милость Путина – в Киеве боятся оказаться следующими

21.10.2019, Киев, Владимир Гладков

На саммите ЕС было озвучено, что Европа не готова принимать новых членов, даже если те выполнят все взятые на себя обязательства.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Год назад Македония, которая стремится стать членом ЕС, приняла условия ЕС и очень трудно пошла на то, чтобы изменить название на Северную Македонию, чтобы получить право присоединиться к ЕС.

Мы видели на прошлой неделе, как Франция в лице Макрона нарушила обещания Брюсселя перед Северной Македонией. Он сказал на саммите ЕС, что не готов Европейский Союз к расширению, и не может принять Албанию и Северную Македонию в ЕС.

Имеем сейчас серьезный политический кризис в Северной Македонии. Поднимают голову пророссийские силы и очевидно, что это не просто большая историческая ошибка ЕС, но и предательство Балкан.

На этом фоне, возможно, только представить какой будет встреча в нормандском формате. Она будет: один против трех, как заявлено. Только неясно кто будет один, а кто будет втроем. Может быть два на два», – таинственно завершила тираду Геращенко.

При этом она отметила, что перспективы членства Украины в ЕС исчезнут с уходом канцлера ФРГ Ангелы Меркель из мировой политики.

«И последний вопрос. Что будет с Украиной в ЕС, когда госпожа Меркель уйдет из политики? На эти вопросы уже сегодня необходимо формулировать ответы, но пока мы их не видим. Все берется нахрапом, приколками, но во внешней политике противопоставлять КВН и КГБ не сработает», – образно добавила нардеп.

Напомним, ранее одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов заявлял, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакого политического опыта для прямых переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.