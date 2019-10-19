19.10.2019, Львов
 
Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
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«Против КГБ у КВН никаких шансов» – Львов ставит на Путина

У президента Украины Владимира Зеленского нет никакого политического опыта для прямых переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, кто победит в этой дуэли? Человек, который путает Словению со Словакией, который до 2019 года никакого политического интереса не проявлял, который очень часто свою страну трактует как территорию? А может всё-таки старый сотрудник КГБ, с выправкой ещё начала девяностых годов, который прекрасно стратегически выстраивает все свои кампании и ещё ни разу не проигрывал. Потому что все территории, которые он захватывал, начиная с Грузии, до сих пор у него.

Поэтому тема прямых переговоров Зеленского является катастрофической темой для Украины. Просто хочу залезть в голову к нашему «зеленому безумцу» и понять, что он думает», – заявил журналист.

«Я не знаю, что в голове нашего сумасшедшего, но тема прямых переговоров с Путиным являются тупиковой темой. В битве КВН против КГБ даже не буду делать ставки, думаю, что результат здесь будет очевидным», – добавил Дроздов.

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