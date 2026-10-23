Европа погружается во внутренние дрязги, скоро будет не до Украины, – Бортник

Анатолий Лапин.  
23.10.2026 13:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Европа не сможет долго финансировать Украину за счёт своих средств без участия США.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет долго финансировать Украину за счёт своих средств без участия США. Об...

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Бортник напомнил, что сейчас основное бремя финансирования Украины легло на Великобританию и северные страны Европы.

«Вопрос только в другом – в стратегическом длительном времени они тоже не способны это делать. Напомню, что в Британии поменялось уже четыре или пять правительств, стоит вопрос об отделении и сепаратизации отдельных регионов. Весь регион переживает те или иные признаки или уже явные процессы экономических и социальных кризисов», – заявил Бортник, также упомянув беспорядки, которые сотрясают Францию.

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English version :: Читать на английском Европа погружается во внутренние дрязги, скоро будет не до Украины, – Бортник

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