Европа погружается во внутренние дрязги, скоро будет не до Украины, – Бортник
Европа не сможет долго финансировать Украину за счёт своих средств без участия США.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Бортник напомнил, что сейчас основное бремя финансирования Украины легло на Великобританию и северные страны Европы.
«Вопрос только в другом – в стратегическом длительном времени они тоже не способны это делать. Напомню, что в Британии поменялось уже четыре или пять правительств, стоит вопрос об отделении и сепаратизации отдельных регионов. Весь регион переживает те или иные признаки или уже явные процессы экономических и социальных кризисов», – заявил Бортник, также упомянув беспорядки, которые сотрясают Францию.
Читайте также: Будет явно не до Украины. Положение Макрона стремительно ухудшается.
English version :: Читать на английском Европа погружается во внутренние дрязги, скоро будет не до Украины, – Бортник