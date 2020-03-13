«Европа покрывает самый настоящий сатанизм» – эксперт

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Борьба с советскими памятниками, захоронениями и их защитниками, напоминает гонения на первых христиан.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я читал раздел доклада (Московского бюро по правам человека «Ампутация памяти» – ред.), посвященный вандализму – сносу памятников советским воинам, надругательством над захоронениями, было очень сложно удержаться от эмоций, – рассказал эксперт. – Там четко каталогизация дана, где, что, когда: Польша, Прибалтика, Украина, Чехия, Болгария. Возникает ощущение, что это чистый сатанизм и пласты языческой нацистской доктрины. И когда наш просвещенный Запад закрывает глаза на это, чему он потворствует?».

По словам Пантелеева, у него возникали ассоциации со временами гонений на первых христиан. Он убежден, что борьба с коммунизмом сегодня является борьбой с высокими гуманистическими идеями.

«Есть правильные старые советские слова: «Это нужно не мертвым, это нужно живым», – отметил директор Института русского зарубежья. – Почему для нас так важно отстаивать нашу историческую правду? Почему нам так важно защищать наши памятники? Потому что, борясь с мертвыми, сегодня целятся в живых. Потому что все это имеет отношение к делу Гапоненко, делу Алексеева, Палецкиса (активистов русского движения Прибалтики, находящихся либо под следствием, либо под судом – ред.) и многих других».

Ранее стало известно о том, что в западные интернет-источники начали зачищать документы, свидетельствующие об освобождении Освенцима и Треблинки Красной армией.