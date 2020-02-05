05.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Запад, История, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Скоро на Западе будут писать, как СС спасали евреев» – историк


В зарубежном интернете постепенно начинают убирать документы, свидетельствующие об освобождении Освенцима и Треблинки Красной армией.

Об этом в эфире Youtube-канала «Одна Родина» рассказал кандидат исторических наук Олег Айрапетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посольство США в Дании поздравило всех под лозунгом «Мы помним» с освобождением Освенцима американскими войсками. Правда, потом вышел скандал, оказалось, что и по сей день достаточное количество людей помнят о том, что это сделали не американцы», – рассказал историк.

По мнению Айрапетова, если подобные тенденции сохранятся, то лет через десять будут говорить уже о том, что истребление еврейского народа проводил советский союз и части НКВД, а доблестные войска СС как могли, способствовали спасению еврейского населения Восточной Европы.

«В Википедии и интернете уже начинают убирать документы об освобождении Освенцима и Треблинки советскими войсками», – отметил Айрапетов.

Ранее в день поминовения жертв холокоста три председателя главных европейских структур – Европейского совета (Шарль Мишель), Европарламента (Давид-Мария Сассоли) и Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) – выпустили совместное заявление о том, что «75 лет назад силы союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау» без упоминания Красной армии.

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