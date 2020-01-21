21.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

Европа помнит беспредел украинских бандитов – эксперт

Наряду с распространением современного украинского радикализма, Европа помнит разгул мафии из «незалежной» в 90-х годах, поэтому трезубец и был приравнен к фашистской свастике и внесен в соответствующие полицейские пособия Великобритании.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил российский политолог и экономист, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинские националисты – люди организованные, хозяйственные, очень часто замечены в тяжелейших последствиях радикализма, и в этом плане, поскольку они сейчас по всей Европе расползлись, они и в Англию попали.

При этом трезубец не виноват, это тамга, которой уже больше тысячи лет. Ну и что? И зигам эсесовским. Полным-полно, со сдвоенной молнией. Свастике вообще столько тысяч лет. Но после Гитлера… В Индии, наверное, а вот когда ты за пределами Индии видишь эту штуку на чьей-нибудь татуировке или эмблемой в какой-нибудь аргентинской Барилоче на вывеске в пивной, то у тебя с чем угодно ассоциации, но точно не с Индией.

Мне вспоминается украинская мафия в Чехии в 1990-е годы. Их называли «русская мафия», но они все были с Украины, эти ребята, которые грабили с автоматами наперевес автобусы на польских дорогах или туристов в Чехии. Довольно много было с Южной Украины ребят, в том числе этнических греков, на шубных турах в Греции. В 90-х это было очень распространено.

Они не вызывают никаких иллюзий на тему того, что да, за ними нужно следить, и да, ребята, ваш трезубец – двоюродный брат свастики. Вам это не нравится? А англичане здесь при чем? Они же понятно, как работают», – пояснил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть