Европа помнит беспредел украинских бандитов – эксперт

21.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Наряду с распространением современного украинского радикализма, Европа помнит разгул мафии из «незалежной» в 90-х годах, поэтому трезубец и был приравнен к фашистской свастике и внесен в соответствующие полицейские пособия Великобритании.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил российский политолог и экономист, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские националисты – люди организованные, хозяйственные, очень часто замечены в тяжелейших последствиях радикализма, и в этом плане, поскольку они сейчас по всей Европе расползлись, они и в Англию попали.

При этом трезубец не виноват, это тамга, которой уже больше тысячи лет. Ну и что? И зигам эсесовским. Полным-полно, со сдвоенной молнией. Свастике вообще столько тысяч лет. Но после Гитлера… В Индии, наверное, а вот когда ты за пределами Индии видишь эту штуку на чьей-нибудь татуировке или эмблемой в какой-нибудь аргентинской Барилоче на вывеске в пивной, то у тебя с чем угодно ассоциации, но точно не с Индией.

Мне вспоминается украинская мафия в Чехии в 1990-е годы. Их называли «русская мафия», но они все были с Украины, эти ребята, которые грабили с автоматами наперевес автобусы на польских дорогах или туристов в Чехии. Довольно много было с Южной Украины ребят, в том числе этнических греков, на шубных турах в Греции. В 90-х это было очень распространено.

Они не вызывают никаких иллюзий на тему того, что да, за ними нужно следить, и да, ребята, ваш трезубец – двоюродный брат свастики. Вам это не нравится? А англичане здесь при чем? Они же понятно, как работают», – пояснил эксперт.