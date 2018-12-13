Европа, привечая Порошенко, ведёт дело к Третьей мировой

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Европейские бюрократы напрасно принимают в гостях и демонстрируют благосклонность Петру Порошенко – обанкротившийся украинский президент ради переизбрания ведет дело к военному конфликту, который рискует перерасти в Третью мировую войну.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (украинская верхушка, – ред.) не перебесятся. Они будут подводить дело к войне, им нужна военная провокация, чтобы ударить по Донбассу, втянуть в провокацию Россию, а дальше отбежать и закричать: «Нас бьют. НАТО, помогай». И вот эти люди готовы оказать им политическую и, возможно, военную помощь.

Но Европа должна задуматься. Сегодня Порошенко подстрекает НАТО к войне с Россией. А война России и НАТО – это начало Третьей мировой войны, это опасно. Поэтому, вместо того, чтобы встречать Порошенко объятиями и что-то ему желать, его надо пинками гнать из Брюсселя на Украину, чтобы он занимался проблемами собственного народа.

А он, к сожалению, видит себя уже в транзите власти, либо в том, что его будут менять. Порошенко опасен, как бомба, которая взорвет себя, Украину, а, возможно, и весь мир», – резюмировал эксперт.

Как ранее заявил политический обозреватель-международник Абаз Джума, президенту Украины Петру Порошенко срочно нужна провокация, чтобы спасти свое политическое положение.