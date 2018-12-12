Порошенко срочно нужна провокация: хоть утопить весь флот, хоть Донбасс залить кровью

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Президенту Украины Петру Порошенко срочно нужна провокация, чтобы спасти свое политическое положение.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве на тему: «К чему приведёт эффект военного положения на Украине?» заявил политический обозреватель-международник Абаз Джума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Порошенко, дабы спасти своё положение, а он находится в положении утопающего, готов потопить весь свой флот, всё, что называется «ВМС» Украины. Учитывая, что флот небольшой, то потопить его российским ВМС не составит труда. Он готов пойти в принципе на что угодно. Тут уже было сказано, что основная цель Петра Порошенко – это оттянуть, а лучше – и вовсе отменить грядущие выборы, на которых ему ничего не светит», – заметил он.

«От Порошенко, в частности, от Украины, немного устали. Это отражается и на информационной активности в этом направлении, да и на политическом и дипломатическом. Хотя, конечно, говорить об этом надо, чтобы лишний раз уколоть Россию, но тем не менее, какие-то действенные шаги не предпринимаются. Они понимают, что это ни к чему не приведет. Мне кажется, что ему просто сказали: «Мужик, ну сделай хоть что-нибудь. Ну нам нужна какая-то провокация. Создай очередное звено в цепочке под названием русофобская политика, пусть русские выйдут из себя, пусть они ударят, пусть они убьют кого-то, сделай что-то, потопи кого угодно и что угодно в крови. Сейчас как мне кажется, Порошенко настроен на это всецело, причём, будь это кровь жителей ЛДНР или собственных военных, которые, я полагаю, могут совершать очередные провокации, и мы будем на них отвечать, в данном случае речь может идти о чем угодно. Сейчас скапливаются украинские войска, недавно было заявление о готовящейся химатаке. Мне это очень напоминает Сирию, когда Басурин заявлял о том, где что будет взорвано, кем и так далее. Мне это очень напомнило то, как наши военные говорили по Сирии, таким образом пытаясь предотвратить эту катастрофу. Вот сейчас не исключено повторение. Я надеюсь, что наши превентивные меры всё-таки сработают. Но тем не менее, не исключено, что это произойдёт, начнется какое-то движение со стороны Украины, и логично – ответ. Делается это в частности, чтобы показать пальцем, получить очередную поддержку, и выполнить заказ», – подчеркнул Джума.