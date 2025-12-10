Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские политики очень хотят продолжать антироссийскую войну до последнего украинца, но денег на её продолжение уже нет.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Запад не един, и это лишний раз подтверждается по событиям последних дней, когда президент Трамп принципиально оценил действия Европы по искусственному сдерживанию договоренностей, которые вполне могли бы быть достигнуты по украинскому регулированию. Но Европа искусственно сдерживает этот процесс, пытается всячески науськивать так называемого украинского руководителя, чтобы он не прекращал воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег. Сейчас уже на вот эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что, кроме как ограбить РФ и забрать, в нарушение всех мыслимых норм, наши золото-валютные резервы, – у них не остается других источников для финансирования этой войны», – сказал Лавров.