Европа шантажирует Россию вместе с украинскими газовыми попрошайками

19.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина хочет продлить контракт с «Газпромом» на десять лет, однако российская сторона не видит надежного партнера в лице «Нафтогаза».

Об этом на пресс-конференции в Москве, комментируя переговоры РФ и Украины, заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если верить тому, что сообщают в СМИ, то Украина будет настаивать на десятилетнем контракте в размере 60 миллионов кубов ежегодно с перспективой увеличения до 90 миллиардов кубов. Россия хочет предложить вместо этого однолетний контракт», – напомнил политик.

При этом Европа хочет быть уверена, что получит российское топливо во время холодов. Вопрос двух миллиардов долларов, который Украина якобы выиграла в Стокгольмском арбитраже у «Газпрома» (Россия оспаривает решение суда) не является главным.

«Насколько из СМИ известно, то Евросоюз ближе к позиции Украины, если он не полностью поддерживает ее. Для Европы, которая взяла на себя обязательства успокоить Украину тем, что ее газовая труба будет наполнена, важно продемонстрировать, что она эти обязательства выполняет и заставит Россию прокачивать определенное количество газа через украинскую трубу. Вот об этом разговор, а не о двух миллиардах. Вы меня извините, но два миллиарда большие деньги, но это не запредельные цены для России, даже для Украины, чтобы из-за этого всех ставить раком», – добавил Затулин.

Европа пытается шантажировать Россию переходом на закупки сжиженного американского газа, пытаясь сделать Москву сговорчивее. Однако европейцы блефуют.

«Все это носит характер подготовки к сегодняшним переговорам, чтобы шантажировать Россию тем, что «у нас есть другие возможности – если надо, то мы к ним обратимся».

Я не могу, конечно, утверждать, что будет вот такое решение или другое решение. Для того, чтобы это утверждать, надо находиться в гуще событий, надо работать в самом «Газпроме» для того, чтобы понимать пределы и возможности его, предел возможных уступок «Газпрома».

Я как человек необразованный, невежественный хочу сказать про философию. Она состоит в том, что это газ который добывается в России, и, в конце концов, России это может надоесть. Если им наш газ не нужен, то рискну сказать такую крамольную вещь, он нам нужен здесь», – заявил эксперт.