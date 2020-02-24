«Европа увидит грозную силу украинской армии» – полковник ВСУ

24.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

ВСУ ожидают, что в будущем стратегия Киева в Донбассе измениться и украинские подразделения получат приказ начать наступление.

Об этом в репортаже, который публикует киевский журнал «Новое время», пишет французский антироссийский пропагандист и публицист Бернар-Анри, побывавший на позициях ВСУ в Донбассе.

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Одним из собеседников и сопровождающих француза стал полковник ВСУ Максим Марченко, который порекомендовал обратить внимание на выучку украинских артиллерийских расчетов.

«Посмотрите на этих стальных монстров, – понаблюдайте за этими быстрыми людьми, как они заряжают и разряжают зверя, высчитывая угол огня. Мы выполняем приказы нашего Главнокомандующего, президента Зеленского, и мы считаем честью, в отличие от противника, уважать решение о прекращении огня, преду­смотренное Минскими соглашениями. Но я скажу вам одно: если стратегия изменится и Генеральный штаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия – грозная сила, способная завершить эту войну», – пригрозил Марченко.

Кроме того, пропагандист почему-то уверен, что Крым хочет вернуться в состав Украины, из состава которой полуостров вышел после киевского переворота 2014 года.

«Как поступит Украина? Решится ли она насильно отобрать свои Эльзас и Лотарингию? И сможет ли она однажды получить обратно Крым, который, как я предполагаю, по Украине иногда тайно тоскует? Я не знаю», – резюмирует Леви.

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