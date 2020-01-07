Европа выходит из подчинения США – экс-глава МИД Украины

07.01.2020, Киев, Игорь Петров

На встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке в связи в политикой США, которая угрожает интересам Германии, и это говорит о том, что Германия уже не рассматривает себя как безусловного союзника США.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США, которые десятилетиями были столпом мировой безопасности, сегодня играют не стабилизирующую, а, наоборот, дестабилизирующую роль. Меркель едет в Москву и будут обсуждаться украинские вопросы, но первый вопрос – это не Украина. Первым вопросом будет ситуация на Ближнем Востоке.

Германия, которая десятилетиями вела союзническую внешнюю политику в отношениях с США, сегодня на распутье. Она не знает что делать – такая политика США на Ближнем Востоке и Центральной Азии угрожает национальным интересам самой Германии. Этими вопросами занимается и Макрон, который уже раньше заявил, что НАТО остался без мозга. Макрон заявил о новой безопасности от Лиссабона до Владивостока. Мир меняется. Главной политикой Европы была союзническая политика в отношении США, но сегодня она уже не может быть такой союзнической», – считает Кожара.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.

Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.