Макрон встал на путь окончательной зрады

27.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Западному доминированию на планете приходит конец, а Европе нужно мириться с Россией, чтобы обеспечить стабильность континента.

Об этом, как сообщает «РИА Новости», во время встречи с представителями дипломатического корпуса заявил президент Франции Эмануэль Макрон, передает корреспондент ПолитНаивгатора»сообщает .

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«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – заявил Макрон, отметивший, что на мировой арене укрепляются новые игроки.

«Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», – — подчеркнул французский президент.

Кроме того, он указал на важность «глубокого переосмысления» отношений с Москвой, так как без ее участия европейский континент «никогда не будет стабильным».

Также французский лидер призвал Париж и Москва делать вместе «что-то полезное» для мира, иначе Европа останется театром стратегической борьбы между США и Россией.

«Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы – глубокая стратегическая ошибка. Потому что мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах», – считает Макрон.

В то же время он указал на ряд принципиальных разногласий с Россией, сказав, что «российский проект, глубоко консервативный и противостоящий европейскому проекту», но тем не менее призвал очень глубоко «переосмыслить грамматику» отношений с Россией.

Макрон дал понять, что против новых антироссийских санкций.

«Это интересы не всех наших союзников, будем честны по этому вопросу. И некоторые, кстати, нас толкают на то, чтобы ввести больше санкций, потому что это их интерес, даже если они наши союзники», – заявил глава Франции.

Французский президент подтвердил визит глав Минобороны и МИД Франции в Москву.

«Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2+2», – рассказал Макрон.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Эта идея идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.