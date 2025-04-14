Европейцам нужно два-три года, чтобы подготовиться к войне с Россией – Кривонос
Европейские войска, об отправке которых на Украине идет речь, пока не намерены вступать в открытый конфликт с Московй.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Проблемы будут существовать до той поры, пока не будет понятно, на каких основах и в каких непосредственно рамках будут заходить эти контингенты. Поэтому здесь спектр работы достаточно широк, и здесь больше, пожалуй, исключительно военно-политическая составляющая. Военные понимают, что делать, а вот политики пока не определились, с какими полномочиями и по каким вопросам могут действовать подразделения, о которых говорится, что они могут находиться на территории Украины», – сказал генерал.
По его словам, от Украины «ждут чистых предложений, как и что именно будет».
«Единственное, мы должны понять, что точно за нас пока никто не собирается воевать и эти контингенты будут иметь с точки зрения политических нюансов присутствие. Потому что пока идут активные боевые действия, то с моей точки зрения только ПВО, стран, которые нас поддерживают, решили бы проблему для улучшения ситуации.
А что касается других родов войск, то сложно говорить, готовы ли европейцы принять решение, что в определенных моментах может начаться Третья мировая война в случае, если Россия спровоцирует, а она действительно может это сделать, а готовы ли к этому европейцы. Европейцы не готовы и им еще нужно 2-3 года, чтобы нарастить свои экономические и военные мускулы, чем они сейчас, слава богу, занимаются», – заявил Кривонос.
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