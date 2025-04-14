Европейцам нужно два-три года, чтобы подготовиться к войне с Россией – Кривонос

Европейские войска, об отправке которых на Украине идет речь, пока не намерены вступать в открытый конфликт с Московй.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблемы будут существовать до той поры, пока не будет понятно, на каких основах и в каких непосредственно рамках будут заходить эти контингенты. Поэтому здесь спектр работы достаточно широк, и здесь больше, пожалуй, исключительно военно-политическая составляющая. Военные понимают, что делать, а вот политики пока не определились, с какими полномочиями и по каким вопросам могут действовать подразделения, о которых говорится, что они могут находиться на территории Украины», – сказал генерал.

По его словам, от Украины «ждут чистых предложений, как и что именно будет».