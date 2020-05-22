Европейцы после истории с Савченко плюнули на Порошенко – Геращенко

22.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-нардеп Надежда Савченко, которая находилась в российском заключении, не оправдала надежд киевских властей и мирового сообщества.

Об этом в эфире «5 канала» заявила депутат от «Европейской солидарности», близкая соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что Надежда Савченко –­ огромное разочарование. Не только мое, но и украинского общества. Мы и весь мир надеялись, что ее освобождение ознаменует очень важную деталь – она начнет бороться за освобождение других заключенных. А она начала бороться с Украиной», – переживает Геращенко.

По ее словам, Савченко «создала огромную негативную историю, разочаровав собою общество, мир, которые так искренне за нее боролись».

«Мы потом [европейским представителям] начинали рассказывать о других наших заключенных, они прятали глаза и говорили: «Слушайте, мы три года стояли с плакатами «Free Надя», а потом что произошло?» – посетовала соратница Порошенко.