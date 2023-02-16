Европейцы разделились в своем отношении к антироссийским санкциям

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У европейцев нет единого мнения, когда речь идет о вопросе эффективности санкций против РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого проектом eupinions.

В среднем по Евросоюзу в эффективность антироссийских санкций верят 40% опрошенных, ровно столько же считают такие шаги Запада неэффективными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опросе, проведенном в декабре 2022 года, приняли участие почти 13 300 граждан ЕС в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Единственная страна ЕС, где больше половины опрошенных (59%) верят в эффективность санкций, введённых Западом против России, – Польша. Меньше всего в этой стране считают санкции неэффективными – 25%.

Однако в «старой Европе» ситуация выглядит совсем по иному. Только в Бельгии верящих в эффективность антироссийских санкций больше, чем не верящих, – их 41 процент против 36. В Испании соотношение составляет 39% к 40%, в Нидерландах – 38% к 40%, в Германии – 36% к 48%, во Франции – 35% к 39%. Меньше всего в ЕС в эффективность санкций против РФ верят в Италии – 32% опрошенных, а 44% итальянцев считают их неэффективными.

Стоит отметить, что пока общественные настроения европейцев не конвертируются в решения их политиков, тем более, что руководство ЕС граждане не избирают. Потому неудивительно, что 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила официальное предложение по десятому пакету санкций ЕС против России. Оно предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров. В Брюсселе хотят утвердить этот пакет до первой годовщины начала СВО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкую компанию обвинили в нарушении санкций ЕС и поставках чипов в Россию через Турцию.