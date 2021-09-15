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15.09.2021 08:47 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Энергетика
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Европейская бюрократия ведет ЕС к газовому коллапсу

Цена на природный газ на европейском рынке продолжает расти: если в августе «голубое топливо»...

Цена на природный газ на европейском рынке продолжает расти: если в августе «голубое топливо» стоило около 530 долларов, то сегодня уже дороже 800 долларов за 1000 кубометров.

Эксперты одной из причин подорожания газа называют ситуацию вокруг газопровода «Северный поток-2», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» Артем Тузов обращает внимание, что цены на газ обновили максимумы после того, как выяснилось, что сертификация уже достроенного газопровода займет до четырех месяцев.

«Ускоренная сертификация газопровода охладит цены на газ в Европе. Но европейская бюрократия обычно не отличается скоростью. Скорее можно ожидать затягивания сроков сертификации, что и закладывается трейдерами в текущие цены на спотовый газ в Европе», – сказал эксперт «Независимой газете».

Впрочем, он не исключает, что в условиях дальнейшего роста цен и проблем с заполнением хранилищ еврочиновники будут быстрее принимать решения, чтобы не допустить энергетического коллапса в Европе.

Правда,  директор по анализу компании «Альфа-Капитал» Максим Брагин полагает, что это вряд ли произойдет.

«Из-за высокой значимости политических факторов, связанных с СП-2, сильного ускорения процесса вряд ли стоит ожидать. Особенно если нынешний всплеск цен приведет к росту поставок сжиженного газа в Европу, например, из США», – говорит Брагин.

Отметим, производители сжиженного газа предпочитают продавать его на рынках Азии, где более высокая цена.

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