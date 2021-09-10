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10.09.2021 10:34 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Газ, Дзен, Россия, Сюжет дня, Энергетика
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Объявлено официально: «Строительство «Северного потока-2» завершено»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» сегодня утром окончено. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» сегодня утром окончено.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», – говорится в заявлении управления информации ПАО «Газпром» на сайте компании.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в бундестаге признали, что запуск «СП-2» – это хорошая новость.

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