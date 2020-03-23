Европейская цивилизация будет уничтожена – СМИ

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Европе уже не избавиться от проникших на ее территорию религиозных фанатиков и экстремистов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной последнему теракту в Вене, где джихадист устроил бойню на улицах, пишет Московский комсомолец».

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В публикации отмечается, что Европе уже не избавиться от террористов.

«Их, проникших в Европу в миграционном троянском коне, уже не выкорчевать. Свежий венский террорист родился в австрийской столице в 2000 году, имеет албанские корни, а непосредственно родители его родом из Северной Македонии. Фактически — европеец. Жил себе жил, а потом пошел убивать», – пишет газета.

Также автор статьи подверг критике заявление президента Франции в поддержку Австрии.

«Макрон заговорил лозунгами. «Это наша Европа». Уже нет. Здесь растут новые европейцы. «Наши враги должны знать, с кем имеют дело». Ну так они знают, с кем имеют дело — с «родителем №1» и «родителем №2». С людьми 26 гендеров. С вырожденцами. Потому что люди, боящиеся сказать «я мужчина» и «я женщина», — обречены на вымирание. «Мы ни от чего не откажемся». От чего? От гей-парадов? От каких таких великих ценностей не готова отказаться Европа, если она отказалась от таких ценностей, как дети, семья, Бог?», – пишет издание.

«Всемирная история показывает, как на смену одной цивилизации, развратившейся и ставящей на место Бога человека, его права, а точнее, удовольствия, всегда приходит другая — молодая, варварская, агрессивная. Живущая по законам природы — жрущая мясо с кости и размножающаяся.

Цивилизационная война, которая идет на наших глазах, неизбежно приведет к тому, что «европеец» будет уничтожен. Потому что культура у него — регрессивная, витальность стремится к нулю, а эго раздулось до неба», – резюмирует «МК».