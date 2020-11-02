Теракт в Вене: Угроза нависла не только над Европой

03.11.2020, Москва, Платон Беседин

В Вене террористы палили по людям, точно в компьютерной игре. Один из жутких кадров: убийца стреляет в мирно стоящего человека, уходит, но возвращается и добивает его. Кажется, что происходящее совершается не на этой планете, а где-то в кинореальности.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но нет – Земля, Европа. Название страны тут неважно, потому что под угрозой сегодня все. Произошедшее в Вене – продолжение трагических событий во Франции, начавшихся с жуткого убийства 47-летнего педагога, «осмелившегося» показать ученикам карикатуру Charlie Hebdo на Мохаммеда. А чуть раньше, напомню, Эрдоган пригрозил Европе, что если она продолжит в том же «непочтительном» духе, то ни один ее житель нигде не сможет чувствовать себя в безопасности.

И вот тут надо вспомнить, как отреагировали на обезлавливание французов в мире. Многие, слишком многие заявили, что резавшие головы, конечно, не правы, но не надо было их провоцировать. Кто-то в принципе заявил: мол, так им, европейцам, и надо – это расплата за толерантность, мультикультурализм и т.п.

Да, мир не может без идей – и в Европе, начиная с 90-х, постарались отыскать смыслы. Но очевидно, что предложенное европейцами оказалось не только неэффективно, но и опасно. По сути, убийственно.

Это только в мире Зазеркалья, где гордятся безвизом, верят в чудесный европейский мир с Венской оперой вечером и тортом Захер по утрам. Нет, в реальности все иначе.

Однако точно такой же ошибкой было бы полагать, будто угроза нависла исключительно над Европой. Просто там сегодня наносится таранный удар. И очень жаль, что жестких ответных мер так и не принято.

Лишь сейчас, после Венской стрельбы, Ангела Меркель заявила: «Исламистский терроризм – наша общая угроза». Заявила и автоматически угодила в список главных врагов радикального Ислама. Та самая Меркель, которая и стала одним из идеологов бездумной миграционной политики и мультикультурализма.

Нужно понять: никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности.

Радикальный Ислам – система, движение, желающего лишь одного – тотального и безапелляционного доминирования в мире. Без каких-либо возражений. Сейчас это движение старается оседлать Реджеп Эрдоган, наивно полагающий, будто он управляет исламистской чумой. В свою очередь есть те, кто контролирует турецкого лидера, мнящего себя архитектором и воссоздателем Великого Турецкого государства.

Но это иллюзия – полагать, будто радикальный исламизм в принципе контролируем. Нет, он давно уже превратился в вирус, поражающих слабых, необразованных, бесхребетных людей, нужных лишь для того, что превращать их в биороботов-джихадистов.

Поводом для атаки может стать что угодно: не те карикатуры, не те взгляды, не те публикации. А потом они просто станут нападать за тех, кто не разделяет их веру. И тем уже пугают в Европе.

Весьма печально, что правоверные мусульмане либо молчат, либо не высказываются относительно происходящего. Меж тем традиционный Ислам сегодня вытесняется радикальным агрессивным исламизмом, и у него все больше немирное лицо. И угрожает он всему миру. Тому самому, который никак не может сплотиться, продолжая видеть ключевые угрозы в тех, что давно уже отошли на второй план.