Европейские банки ограничили свою деятельность на Украине

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Новости Украины

Из-за паники вокруг так и не начавшегося «вторжения России», европейские банки и компании ограничивают свою деятельность на Украине.

Об этом в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича заявил основатель Бессарабского медиа-холдинга Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проектируем, строим и запускаем стройки больших мощностей, но с конца декабря европейские банки остановили обслуживания открытых кредитных линий на Украине. Это произошло сразу после начала шумихи вокруг вторжения России. Это объективная реальность, мы строим с нашим партнёром в Бессарабии ветроэлектростанцию, на прошлой неделе технический надзор компании «General Electric» эвакуировались из страны, из-за этого стройку пришлось остановить, потому что мы не можем дальше продвигаться по плану», – сказал Куртев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на фоне пропагандисткой кампании вокруг якобы неминуемого нападения России на Украину последняя несет огромные убытки.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что, предоставляя Украине очередной транш, МВФ попытается успокоить финансовый рынок, которому вредит паника из-за сообщений СМИ о нападении России на Украину.