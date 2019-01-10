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10.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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«Европейские инвестиции» на Украину оказались очередным враньём

Так называемые «европейские инвестиции» в экономику Украины – это, на самом деле, деньги киевских коррупционеров-олигархов, выведенные перед этим в офшоры на Кипр.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что вы называете «европейскими инвестициями» – это денежки ваших (украинских – прим. ред.) олигархов. Просто они не доверяют украинской правовой системе. И потому они сначала их выводят, потом их юридически оформляют, как кипрские или голландские.

Ведь у вас самые главные, мощные экономические гиганты – это Кипр, просто потому что там оффшорные банки, и ваши олигархи их используют», – отметил эксперт.

Напомним, что ранее один из главных украинских олигархов Игорь Коломойский подтвердил, что имеет гражданство Кипра.

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