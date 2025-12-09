Европейские костыли не поддержат и не спасут Зеленского – киевский аналитик

Игорь Шкапа.  
09.12.2025 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Попытки Украины заручится гарантиями безопасности со стороны Запада обречены на провал.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский, понимая, что один на один с Трампом он имеет слабую позицию и будет раздавлен, пытается опять подставить европейские костыли. А европейские костыли традиционно бормочут большие слова о том, как будет Украина поддерживаться. Но дальше этого бормотания мы пока не получаем чётких конструкций по безопасности, и кто её обеспечивает. И понятно, что Европа это не обеспечит», – сказал Романенко.

При этом он поддержал требование Зеленского, что гарантии Украине со стороны США должны быть ратифицированы конгрессом, поскольку это уже «будет не филькина грамота, которую предлагают на сегодняшний момент США».

По его словам, «все понимают, что они кинут», даже если под гарантиями подпишется Трамп, и по факту выйдет «фиговый листочек вроде Будапештского меморандума».

Тем не менее, Романенко считает, что США на серьезные гарантии Киеву не согласятся, перекладывая все на Европу, которая, в свою очередь, будет кормить Украину пафосными конструкциями без особого содержания.

